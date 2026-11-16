Lebensgefahr: Arbeiter bricht auf Münchner Baustelle bewusstlos zusammen

Am Montagvormittag ist ein Arbeiter in einer tiefen Baugrube in der Maxvorstadt zusammengebrochen. Nach der Reanimation musste er aus zehn Metern Tiefe geholt werden. Was dazu alles notwendig war.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Rettung des Arbeiters auf der Baustelle in der Maxvorstadt.

Auf einer Baustelle in der Karlstraße in der Münchner Maxvorstadt ist am Montagvormittag ein Arbeiter zusammengebrochen. Nach der Reanimation musste er mithilfe eines Krans aus einer Baugrube gerettet werden.

Um 9.41 Uhr am Montag wurde der Integrierten Leitstelle ein medizinischer Notfall auf einer Baustelle gemeldet. Ein 46-jähriger Arbeiter war bewusstlos zusammengebrochen und hatte einen Kreislaufstillstand erlitten. Seine Kollegen reagierten sofort und begannen umgehend mit einer Laienreanimation. Die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen direkt die Versorgung des Patienten und setzten die Reanimationsmaßnahmen fort.

Höhenretter bergen den 46-Jährigen

Im Verlauf des Einsatzes stellte sich jedoch schnell heraus, dass die Rettung des 46-Jährigen aufwendiger würde als zunächst angenommen. Der Patient lag nämlich in einer circa zehn Meter tiefen Baugrube. Die Spezialkräfte der Höhenrettung wurden zusätzlich alarmiert. Nachdem der Bauarbeiter medizinisch umfassend erstversorgt worden war und sein Zustand stabilisiert werden konnte, wurde er in eine spezielle Trage für die Höhenrettung umgelagert.

Im Anschluss befestigten die Einsatzkräfte diese an dem Kran der Baustelle. In Begleitung eines Feuerwehrmannes wurde der 46-Jährige aus der Baugrube gehoben. Oben angekommen, wurde er auf die Trage eines Rettungswagens umgelagert und schließlich in eine Münchner Klinik gebracht. Zum aktuellen Zustand des Patienten liegen der Branddirektion keine näheren Informationen vor.