"Lebensgefährlich!" – Klimareferat verteidigt Abriss der Eisbach-Welle

Es war ein kleines Weihnachtswunder: Zum Feiertag war die verschwundene Eisbachwelle dank einer Rampe wieder da - doch dann rückt die Feuerwehr an. Die AZ trifft vor Ort nur auf Schaulustige, Surfer sind keine da.

Etwa eine halbe Stunde dauerte der Feuerwehreinsatz. Das KVR hatte ihn in Auftrag gegeben.

Sie stand ganz oben auf der Liste für seinen München-Besuch: die Eisbachwelle. Kaum ist der Flieger des jungen Mannes aus Kopenhagen am Sonntagmorgen gelandet, machen sich William (28) und seine Augsburger Freundin Amelie (33) schon auf den Weg zur Welle. Doch die ist bis auf ein bisschen schäumendes Wasser verschwunden.

Eisbachwelle wieder verschwunden

"Ich bin sehr enttäuscht", sagt William im AZ-Gespräch. Der 28-Jährige ist zwar kein Surfer, aber er mag Action-Sportarten. Gern hätte er den Surfern zugeschaut.

Amelie und William sind enttäuscht, dass die Welle nicht mehr surfbar ist. © John Schneider

Begleitet von der Polizei ist Sonntag früh eine Rampe von der Feuerwehr entfernt worden, die dafür gesorgt hatte, dass die seit Oktober verschwundene Welle im Eisbach im Englischen Garten über Weihnachten zeitweise wieder da war. Dabei war ein Kran im Einsatz, alle eingebauten Vorrichtungen wurden entfernt.

Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigt der AZ, dass es sich um einen Auftrag des Kreisverwaltungsreferats (KVR) gehandelt habe. Mit acht Einsatzkräften rückt die Feuerwehr an und entfernt den "Balken". Bis etwa 9 Uhr sind die Einsatzkräfte vor Ort, der eigentliche Einsatz habe rund eine halbe Stunde gedauert, so der Sprecher.

Am Sonntagvormittag rückt die Feuerwehr mit einem Kran an und entfernt die Rampe, die Unbekannte an Weihnachten eingebaut hatten. © Peter Kneffel/dpa

Surfer sind entsetzt

Surfer zeigten sich entsetzt von der Aktion, sprachen in Chats von einer "Kampfansage der Stadt an uns Surfer". Der Surf Club München schreibt in einer Presseerklärung: "Mit der Entfernung der Holzkonstruktion an der Eisbachwelle schafft die Stadtverwaltung Fakten und greift damit massiv in einen seit Jahrzehnten gelebten, international bekannten urbanen Freiraum ein." Es sei "keine rein technische Maßnahme, sondern eine politische Entscheidung, oder genauer gesagt: das Ausbleiben einer politischen Entscheidung. Die Verwaltung handelt, während die Politik schweigt."

Ein bisserl Schaum, sonst nix: Hier kann nicht mehr gesurft werden © John Schneider

Am Ersten Weihnachtstag war die Welle überraschend wieder surfbar (AZ berichtete). Am Geländer der Brücke hing ein Transparent mit der Aufschrift: "Just watch. Merry X-Mas." – "Schau her. Frohe Weihnachten." Man vermutet, dass es unbekannte Surf-Aktivisten waren, die die Aktion gestartet hatten.

Ein AZ-Reporter war am Samstag vor Ort und sprach mit den Surfern. Die neu entstandene Welle sei deutlich anders und schwieriger zu befahren als zuvor. Das war auch sichtbar: Die Surfer stürzten schneller als früher. Trotz Kälte kamen zahlreiche Schaulustige, um das Geschehen zu verfolgen. Das ist seit Sonntagmorgen wieder vorbei.

Am Samstag wurde noch gesurft. Die neu entstandene Welle sei deutlich anders und schwieriger zu befahren als zuvor, hieß es. © Sigi Müller

Konflikt spitzte sich an Weihnachten zu

Der Konflikt mit der Stadt München hatte sich ausgerechnet an Weihnachten zugespitzt. Die Eisbach-Surfer hatten den offiziellen Versuch zur Rettung der Welle aus Frust über die hohen Auflagen der Stadt abgebrochen. "Die Verwaltung will das Surfen am Eisbach nicht regulieren, sondern verhindern", hieß es in einer Mitteilung des Vereins Surf Club München. Darin wird eine behördliche Auflagenpraxis kritisiert, "die faktisch auf Verhinderung angelegt ist".

Auch Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) kritisiert das Vorgehen der Verwaltung. "Dass es nun kurz vor Weihnachten zu so einer unbefriedigenden Situation gekommen ist, ist für mich unverständlich und sehe ich auch als ein nicht überlegtes Handeln der Verwaltung“, teilt sie mit. Allerdings: Laut das Klimareferat sind die "vorgenommenen, wellenbildenden Einbauten illegal gewesen und potenziell gefährlich, wenn nicht lebensgefährlich“. Und: "Nach dem tragischen tödlichen Surfunfall vom April dieses Jahres kann und darf die Stadt nicht genehmigte Einbauten an der Eisbachwelle nicht dulden. Bei Gefahr in Verzug muss die Vollzugsbehörde tätig werden und hat daher die Entfernung der Einbauten veranlasst.“ Gerade bei Sicherheitsfragen gebe es keinen Ermessensspielraum.

Und wie geht es nun weiter? Sie habe die Referate angewiesen, zu einer rechtlich sicheren und praktikablen Lösung zu kommen, schreibt Dietl. Auch einen Austausch zwischen der Verwaltung und den Surfern solle es geben. Sie habe verfügt, fortlaufend informiert zu werden.

Auch am Sonntag sind einige Menschen vor Ort, um sich die Welle anzuschauen. Darunter William und Amelie. Auch die 33-Jährige wusste noch nicht, dass die Welle schon wieder weg ist. "Ich fände es schön, wenn die Welle wieder hergestellt wird", sagt sie und spricht damit vielen hier aus der Seele.