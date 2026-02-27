Laurenz Kiefer für die CSU: "Darf ich Ihnen einen kleinen Snack anbieten?"

Seit 20 Jahren macht der 33-jährige Laurenz Kiefer Politik und weiß genau, wie er zum Zuhören bewegt. Die AZ trifft ihn in Neuhausen und spricht mit ihm über die anstehende Kommunalwahl.

Dicke Flocken wirbeln an diesem Donnerstagmittag über den Rotkreuzplatz. Wochenmarktbesucher zerren ihre vollen Ziehwagerl hinter sich her und tragen ihre prallen Einkaufstaschen in Richtung U-Bahn-Rolltreppe.

In dem Treiben stehen Laurenz Kiefer und zwei seiner Parteikollegen. Mit einem breiten Grinsen fängt der junge CSUler einen Marktbesucher nach dem anderen ab: "Ich grüße Sie! Darf ich Ihnen einen kleinen Snack anbieten?" In der einen Hand hält er einen Packen Flyer, in der anderen eine Kiste mit kleinen Schokoladentafeln in verschiedenen Sorten und darauf ein Aufkleber seines Gesichts.

Wahlkampf mit Schokolade

Joghurt, Nougat, Marzipan – der Vorsitzende der Jungen Union München weiß, wie man die Menschen zum Stehenbleiben bewegt. Und viele bleiben auch stehen. Manche nur kurz: Sie wollen schnell weiter, werfen dem gut gelaunten Mann scheue Blicke zu und greifen schüchtern in die Schokoladenkiste. Andere verweilen länger, lachen herzlich und plaudern gern mit dem jungen Anwalt.

CSUler Laurenz Kiefer (33) am Rotkreuzplatz. © Sophia Willibald

Laurenz Kiefer ist seit 20 Jahren politisch aktiv, erzählt er. Mit 13 sei er bereits in der Schüler Union gewesen, später trat er der Jungen Union bei – da wohnte er noch in Berlin. Zum Jurastudium zog er nach München. Kiefer nennt das eine "ungewöhnliche Vergangenheit für CSU-Verhältnisse".

Sicherheit, Haushalt und Verkehr

In München scheint das aber niemanden zu stören: Seit 2014 sitzt er für die CSU im Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg und 2023 wurde er zum Chef der Jungen Union München gewählt. Heuer will der Wahlmünchner es mit dem Listenplatz 12 in den Stadtrat schaffen – und das Versprechen seines Wahlflyers einlösen, sich für ein weiterhin "lebenswertes" München einzusetzen.

Fragt man Laurenz Kiefer nach den drei drängendsten Problemen der Stadt, zögert er: "Das ist schwierig, weil es so viele sind." Dann nennt er die "prekäre Haushaltslage" – "das wird uns hart treffen", prognostiziert der junge CSUler.

Danach kommt er auf die Sicherheit zu sprechen, die sich "rapide" verschlechtere. Zwar sei München immer noch sicher im Gegensatz zu anderen Städten, aber er sei nicht bereit, sich hier nach unten zu orientieren. "Und der dritte Punkt ist der Verkehr", sagt der 33-Jährige und schimpft dabei vor allem auf die Grünen.

Auch der ÖPNV müsse ausgebaut werden, sagt er – damit wären wir jedoch bei Punkt vier. Im Stadtrat gibt es zum Glück keine Obergrenze für Probleme, und Kiefer könnte alle angehen, sollte er gewählt werden.