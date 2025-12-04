AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Lastwagen erfasst beim Rangieren Fußgängerin in München: Frau schwer verletzt

Lastwagen erfasst beim Rangieren Fußgängerin in München: Frau schwer verletzt

Um seine Lieferung abzuladen, rangiert ein Mann mit seinem Lastwagen. Dabei übersieht er eine Fußgängerin - es kommt zum Unfall.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 5  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Mit schweren Verletzungen kam die Fußgängerin in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Mit schweren Verletzungen kam die Fußgängerin in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Ein Lastwagenfahrer hat beim Rangieren in München eine Fußgängerin erfasst. Die 55 Jahre alte Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. In der Nähe des Schlossparks Nymphenburg belieferte der 40 Jahre alte Lastwagenfahrer ein Haus.

Ein Pfosten sperrt dort eigentlich den Vorplatz. Für die Anlieferung wurde der Vorplatz am Mittwoch geöffnet. Beim Rangieren habe der 40-Jährige dann die Frau übersehen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
5 Kommentare
Artikel kommentieren
  • ClimateEmergency vor 46 Minuten / Bewertung:

    "Beim Rangieren habe der 40-Jährige dann die Frau übersehen."

    Übersehen = bewusst in Kauf genommen

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Huawa vor 32 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von ClimateEmergency

    So ein Schmarrn!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • JerryH vor 24 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von ClimateEmergency

    Was ist denn dass für eine Aussage..?
    Sind Sie schon einmal LKW 🚚 gefahren?
    Dann würden Sie vielleicht anders reagieren....

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.