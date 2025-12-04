Lastwagen erfasst beim Rangieren Fußgängerin in München: Frau schwer verletzt
Ein Lastwagenfahrer hat beim Rangieren in München eine Fußgängerin erfasst. Die 55 Jahre alte Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. In der Nähe des Schlossparks Nymphenburg belieferte der 40 Jahre alte Lastwagenfahrer ein Haus.
Ein Pfosten sperrt dort eigentlich den Vorplatz. Für die Anlieferung wurde der Vorplatz am Mittwoch geöffnet. Beim Rangieren habe der 40-Jährige dann die Frau übersehen.
- Themen:
- Polizei
- Schlosspark Nymphenburg
