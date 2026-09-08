Der Fahrer hatte offenbar die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzt und war mit seinem Auflieger in einer Bahnunterführung stecken geblieben. Die Bergung des Fahrzeugs war für die Feuerwehr nicht ungefährlich.

Der Fahrer eines Lastwagens hat sich am Dienstag bei der Höhe seines Lkw verschätzt. Sein Auflieger blieb in einer Bahnunterführung in der Chiemgaustraße in Giesing stecken. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das hintere Drittel des Aufliegers bereits stark deformiert und unter der Brücke verkeilt.

Gefahr durch Hochspannung

Die Bergung gestaltete sich zusätzlich schwierig, da sich unmittelbar neben dem Fahrzeug eine noch unter Spannung stehende Oberleitung befand. Bevor die Einsatzkräfte mit den eigentlichen Bergungsmaßnahmen beginnen konnten, musste diese daher zunächst freigeschaltet und geerdet werden.

Geringe Schäden an der Unterseite der Brücke. © André Wagner

Anschließend versuchte die Feuerwehr, dem Lkw die entscheidenden Zentimeter an Höhe zu nehmen. Zunächst wurde die Luftfederung vollständig abgesenkt. Die Helfer ließen etwas Luft aus den Reifen des Lkw ab. Wenig später war das Fahrzeug bereits wieder frei. In der Umgebung kam es allerdings zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Während des Einsatzes war der Tramverkehr in südlicher Richtung vollständig gesperrt. Die Polizei wird die Brücke gemeinsam mit einem Statiker auf mögliche Schäden überprüfen.