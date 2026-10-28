Lange Shopping-Nacht in München: Diese Geschäfte haben länger geöffnet

Nach Feierabend noch einmal gemütlich und ohne Stress einkaufen gehen, das ist am Freitag, 30. Oktober, in der Münchner Innenstadt möglich. Bei der langen Shopping-Nacht haben zahlreiche Geschäfte bis 22, 23 oder gar 24 Uhr geöffnet.

Am 30. Oktober 2026 kann in der Münchner Innenstadt in zahlreichen Geschäften bis weit nach 20 Uhr eingekauft werden. (Archivbild)

Am Freitag, 30. Oktober 2026, steht in der Münchner Innenstadt die zweite lange Shopping-Nacht des Jahres auf dem Programm. Rund 40 verschiedene Geschäfte haben am Freitag bis weit nach 20 Uhr geöffnet und bieten damit ihren Kunden auch nach Feierabend die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre zu stöbern, einzukaufen und die besondere Stimmung in der Innenstadt zu genießen.

Neben den verlängerten Öffnungszeiten, in den meisten Fällen bis 22 Uhr, teilweise aber auch bis 23 oder 24 Uhr, bieten einige Geschäfte neben den normalen Einkaufsmöglichkeiten auch noch spezielle Events.

Bauen im Lego Store, Livemusik beim Hugendubel, Livezeichnen bei Splendid Comic

So können zum Beispiel Besucherinnen und Besucher des Lego Store in der Kaufingertor-Passage von 20 bis 22 Uhr ein kleines Lego-Set bauen und dieses anschließend kostenlos mit nach Hause nehmen.

Livemusik gibt es in zwei Hugendubel-Filialen. In den Fünf Höfen spielt das Duo "Felix Austria" Hits der großen österreichischen Liedermacher Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich und anderen, dazu gibt es noch ein Glas Wein aus Österreich. In der Filiale am Marienplatz sorgen die "Haidhausen Busketeers" für musikalische Unterhaltung, am Stachus gibt es von 15 bis 22 Uhr eine Aktion, bei der Kunden einen Hugendubel-Beutel mit ihren Initialen besticken lassen können.

Clubfeeling gibt es in der Hogan Boutique in der Residenzstraße. Dort werden Cocktails gemixt und ein DJ legt auf. Comicfans kommen im Splendid Comics am Marienplatz auf ihre Kosten. Von 10.30 Uhr bis Mitternacht zeichnen Künstlerinnen und Künstler des Münchner Comicvereins live im Laden.

Bis Ende des Jahres gibt es noch zwei weitere Shopping-Nächte

Möglich macht das Ganze das neue Bayerische Ladenschlussgesetz. Dieses erlaubt den Kommunen an acht Werktagen pro Jahr stadtweite Shopping-Nächte zu veranstalten, an denen die interessierten Händler bis 24 Uhr öffnen dürfen. Der Münchner Stadtrat hat sich für 2026 zunächst auf vier Termine festgelegt.

Die Teilnahme an den langen Shopping-Nächten ist freiwillig, jedes Geschäft kann selbst entscheiden, ob und wie lange es an dem Event teilnimmt.

Lange Shopping-Nacht in München: Diese Geschäfte nehmen daran teil

Die erste Münchner Shopping-Nacht fand am 27. März statt. Nach dem 30. Oktober finden in diesem Jahr noch zwei weitere am 27. November zum Black Friday und am 12. Dezember zum Weihnachtsshopping am dritten Adventssamstag statt.

Eine Liste der Geschäfte, die an der langen Shopping-Nacht am 30. Oktober in der Münchner Innenstadt teilnehmen, .