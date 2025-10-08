AZ-Plus
Lange Nacht des Impfens: Hier können Sie sich heute in München den ganzen Tag gegen die Grippe impfen lassen

Im Arbeitsalltag fehlt oft Zeit für Arzttermine. Die jährliche Impfung gegen Grippe und Corona sollten Risikogruppen trotzdem nicht verpassen. Ein extra Angebot soll helfen.
AZ/ dpa |
Gibt es bereits im dritten Jahr: die lange Nacht des Impfens. 2025 findet sich am 8. Oktober statt. Hier sehen Sie, welche Apotheke in München an der Aktion teilnimmt. (Archiv)
Gibt es bereits im dritten Jahr: die lange Nacht des Impfens. 2025 findet sich am 8. Oktober statt. Hier sehen Sie, welche Apotheke in München an der Aktion teilnimmt. (Archiv) © Jens Kalaene/dpa

Zahlreiche Arztpraxen und Apotheken in Deutschland laden am 8. Oktober zur "Langen Nacht des Impfens" ein. Bis zu später Stunde ist es an dem Tag möglich, sich gegen Corona und Grippe impfen zu lassen. Deutschlandweit nehmen mehr als 350 Einrichtungen teil, wie der offiziellen Website zu entnehmen ist. 

Die Aktion findet das dritte Jahr in Folge statt. Ziel ist es, auf die anstehende Impfsaison aufmerksam zu machen und die Impfquoten in Deutschland zu erhöhen. Insbesondere bei der Grippe sind die Quoten niedrig. Nach Daten des Robert Koch-Instituts waren in der Saison 2023/2024 nur etwa 38 Prozent der über 60-Jährigen gegen Influenza geimpft. Ziel der Weltgesundheitsbehörde (WHO) ist in dieser Altersgruppe eine Quote von 75 Prozent. Auch bei den Covid-19-Auffrischimpfungen bestehen Experten zufolge große Lücken.

Hier können Sie auf der Karte nach einer Apotheke in Ihrer Nähe suchen

Anzeige für den Anbieter Google Maps über den Consent-Anbieter verweigert

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine jährliche Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 und Influenza unter anderem Menschen ab 60 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen. Eine Impfung wirke wie ein Schutzschild, erklärte kürzlich Johannes Nießen, kommissarischer Leiter des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit. "Sie senkt das Risiko schwerer Verläufe deutlich und kann so im Ernstfall Leben retten."

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Da Ding vor 26 Minuten / Bewertung:

    Ach herrlich. Die Impf-Schwurbler hier gibts auch noch…

    Impfungen stärken das Immunsystem, schützen wirksam vor schweren Krankheiten/Verläufen und tragen dazu bei, die Ausbreitung von Infektionen in der Bevölkerung zu verringern – sie sind damit ein zentraler Baustein für individuelle Gesundheit und gesellschaftlichen Schutz.
    Wenn sie das nicht möchten, gehen sie nicht hin.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • MadridistaMUC vor 47 Minuten / Bewertung:

    Gibt's ne Currywurst gratis dazu?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Monaco_Flote vor 48 Minuten / Bewertung:

    Kann man sich auch die ganze Nacht zum 10. Mal gegen den Flederschnief impfen lassen ?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
