Lange Nacht der Museen 2022 in München: Kultur nach Mitternacht

Kunst, Wissenschaft und Oldtimer-Shuttlebusse: Am Samstag öffnen rund 80 Münchner Kulturstätten wieder ihre Türen bis um ein Uhr.

München - Die Nacht am Samstag (15. Oktober) gehört ganz der Kunst, der Kultur und der Wissenschaft. Nach einer abgespeckten Coronaversion findet dann wieder die "Lange Nacht der Münchner Museen" in voller Gänze statt. In rund 80 Museen, Kunsträumen, Galerien und Kirchen werden Ausstellungen präsentiert, spielen Musiker, finden sich Installationen.

Im Museum von 18 bis 1 Uhr

Von 18 bis 1 Uhr haben die Veranstaltungsräume geöffnet, außerdem gibt es wieder Shuttlebusse, welche die Besucher auf unterschiedlichen Linien zu den verschiedenen Stationen bringen. "Wir mussten lange darben während der letzten Corona-Jahre", sagt Markus Blume (CSU), der Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, gestern bei der Vorstellung des Programms.

Umso mehr freue er sich, dass die Lange Nacht der Münchner Museen wieder stattfinden kann. "Ob ein Besuch zu zweit mit anschließendem Candlelight-Dinner, auf der Familienpirsch, alleine oder in der Gruppe - das Event bietet für jeden etwas", so Blume weiter.

Neben den städtischen Museen, wie zum Beispiel der Villa Stuck oder dem Jüdischen Museum, sind auch das Deutsche Museum oder die Monacensia dabei. "Mehr Museum für alle, das wollen wir mit der Nacht erreichen", sagt David Boppert, Geschäftsführer der Münchner Kultur GmbH. Schön sei es deshalb auch, dass sich neben den bekannten Teilnehmern auch wieder Neues für die Nacht öffnet. Dieses Jahr ist beispielsweise das Europäische Patentamt dabei -mit dem Standort an der Hackerbrücke, der normalerweise für die Öffentlichkeit verschlossen bleibt.

Neu mit Sea Life

Neu dabei ist außerdem das Sea Life im Olympiapark - dort können Besucher Haie, Anemonen und Fische in der Nacht beobachten. Nicht Lebendiges, dafür allerhand Technisches gibt es im Deutschen Museum zu sehen. Wolfgang Heckl, Generaldirektor des Deutschen Museums freut sich besonders über die Museumsnacht, denn: "Uns besuchen dann Menschen, die sonst nicht zu uns kommen", sagt er zur AZ. Das sei das Schöne an der Veranstaltung.

Dieses Jahr - wie schon bei der Coronaversion des Events - läuft die Lange Nacht der Museen bis 1 Uhr. Früher waren die Türen noch bis 2 Uhr geöffnet. Wie David Boppert erklärt, habe man gelernt, dass die Besucher lieber in der Zeit von 18 bis 1 Uhr die Veranstaltungen besuchen.

Dieses Jahr gibt es außerdem wieder die fünf Shuttlebuslinien. Diese verkehren im 10-Minuten-Takt ab 17.45 Uhr. Mit der Eintrittskarte können die Busse genutzt werden. Neben den kulturellen Angeboten mit Bands, DJs und Workshops und Ausstellungen gibt es auch wieder ein Programm für Kinder. Das beginnt bereits um 14 Uhr und ist geeignet für Kinder von vier bis 14 Jahren. Es gibt offene Werkstätten, Bastelangebote und kindgerechte Führungen.

Tickets gibt es an den Abendkassen, bei allen an Münchenticket angeschlossenen Vorverkaufsstellen und am Samstag, ab 13 Uhr beim Kassenzelt am Odeonsplatz zu je 15 Euro. Das Ticket gilt auch am Nachmittag für bis zu vier Kindern inklusive. Die gelisteten Veranstaltungen finden sich unter

