Landsberger Straße: Schwarzfahrer prügelt auf Polizisten ein

Nachdem er erst seinen Fahrer und dann zwei Polizeibeamte aggressiv angegriffen hatte, fand sich ein 38-Jähriger am Samstag in Polizeigewahrsam wieder.

Pasing - Einen 38-Jährigen hat die Idee, für eine Fahrt wie vereinbart zu bezahlen, am Samstag offenbar so entrüstet, dass er mehrere Menschen verletzt hat. Wie die Polizei meldet, hatte ein 45-jähriger Münchner die Beamten gegen 3.30 Uhr zu Hilfe gerufen, weil ihn ein Fahrgast angegriffen habe.

38-Jähriger wehrt sich gegen Festnahme

In der Landsberger Straße hatte er den Mann nach einer gemeinsamen Fahrt abgesetzt, allerdings habe der nach ihm geschlagen und sich dann entfernt, ohne den Fahrpreis zu bezahlen.

Der Schwarzfahrer war schnell gefunden: Die Beamten trafen ihn in einem nahegelegenen Restaurant an. Der angetrunkene Mann schlug auch nach den Beamten und leistete "erheblichen Widerstand", so der Bericht

Zwei Polizisten wurden verletzt, der Schläger selbst beendete die Nacht in Polizeigewahrsam. Jetzt ermittelt die Münchner Kriminalpolizei.