Landkreis München sucht dual Studierende

Der Landkreis München sucht zum 01.09.2022 dual Studierende (m/w/d*) im Studiengang Public Management (B.A.) und Öffentliches Recht (LL.B.). Jetzt bewerben!

20. September 2021 - 07:05 Uhr

Der Landkreis München ist mit rund 350.000 Einwohnern der bevölkerungsreichste Landkreis Bayerns. Er umgibt mit seinen 27 Gemeinden und den Städten Garching und Unterschleißheim im Norden, Osten und Süden hufeisenförmig die Landeshauptstadt. Das Landratsamt nimmt als zentrale Verwaltung mit seinen mehr als 1.300 Mitarbeitende vielfältige kommunale und staatliche Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises München wahr – getreu dem Leitbild:

Wir . gemeinsam . für Sie – Leitbild Landkreis München

Als dual Studierende/r am Landratsamt München erhalten Sie eine vielseitige, fundierte theoretische und praktische Ausbildung mit abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben. Sie erwerben eine Vielzahl von Kenntnissen und Kompetenzen, die es Ihnen ermöglichen, sich für das Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis München zu engagieren und in unserer modernen Verwaltung etwas zu bewegen. Zudem bieten wir Ihnen einen sicheren Ausbildungsplatz, eine gute Betreuung sowie spannende Tätigkeiten und Events in Ihrer gesamten Studienzeit. Unsere bedarfsorientierte Ausbildung ermöglicht uns Ihre Übernahme bei entsprechender Eignung und erfolgreicher Beendigung des Studiums.

Duales Studium Public Management (B.A.)

Ihre Aufgaben

Studienablauf und -inhalte:

Der interdisziplinäre, semi-virtuelle Studiengang beginnt am 1. September, dauert drei Jahre (sechs Semester) und findet in Kooperation mit der Hochschule für angewandtes Management, Ismaning ( ) statt

Studieninhalte sind v.a. Wirtschaftswissenschaften: z.B. Betriebs- und Volkswirtschaft, Rechnungswesen, Marketing, Personal

Verwaltungs- und Rechtswissenschaften: z.B. Staats- und Verfassungsrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht, öffentliches Dienstrecht oder Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Der praktische Teil des Studiums findet am Landratsamt München statt

Weitere Informationen sowie Bewerbungsmöglichkeiten finden Sie hier:

Bewerbungsende ist der 31.10.2021

Duales Studium Öffentliches Recht (LL.B.)

Ihre Aufgaben

Studienablauf und -inhalte:

Der Studiengang beginnt am 1. September, dauert drei Jahre (6 Semester) und findet in Kooperation mit der FOM Hochschule für Ökonomie & Management, München ( ) statt

Studieninhalte sind v.a. Staats-, Verfassungs- und Europarecht

Bürgerliches Recht und Kommunalrecht

Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht und Tarif- und Beamtenrecht

Wirtschaftswissenschaften im Kontext öffentliche Verwaltung

Der praktische Teil des Studiums findet am Landratsamt München statt

Weitere Informationen sowie Bewerbungsmöglichkeiten finden Sie hier:

Bewerbungsende ist der 31.10.2021

Work-Life-Balance und weitere Benefits

Neben einer tollen Work-Life-Balance bietet das Landratsamt München seinen Mitarbeitenden neben dem Grundgehalt eine Jahressonderzahlung, die Möglichkeit einer leistungsorientierten Bezahlung sowie weiteren Zulagen. Das betriebliche Gesundheitsmanagement zielt außerdem auf den Erhalt und die Förderung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Belegschaft ab.

Zudem gibt es zahlreiche weitere Benefits wie Ferienwohnungen, Dienstwohnungen, Unterstützung bei der Kinderbetreuung, Fitnessstudio-Kooperationen, kostenlose Getränke & Obst und vieles mehr. Alle Vorteile im Detail lesen Sie .

Inklusion wird im Landratsamt München selbstverständlich gelebt. Der Anteil der Mitarbeitenden mit Behinderung ist mit über elf Prozent doppelt so hoch, wie gesetzlich vorgeschrieben. Vom Bayerischen Sozialministerium gab es dafür 2019 das Emblem „Inklusion in Bayern“.

Weitere Informationen und Kontakt:

Landratsamt München, Mariahilfplatz 17, 81541 München



bewerbungen@lra-m.bayern.de

*Alle genannten Personengruppen- und Berufsbezeichnungen beziehen sich ausdrücklich auf die Geschlechter männlich, weiblich und divers.