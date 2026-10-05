Landkreis München: Familienvater rastet nach Streich aus und geht auf zwei Teenager los

Der 43-Jährige verfolgt die beiden Schüler erst mit dem Auto, später mit dem Rad. Die Polizei ermittelt gegen den Familienvater wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Was die beiden 14 Jahre alten Teenager den Kindern des Familienvaters aus Putzbrunn im Landkreis München angetan haben, ist nicht genau bekannt. Nach Angaben der Polizei sollen die Jugendlichen den Kindern des 43-Jährigen einen Streich gespielt haben.

43-Jähriger will Entschuldigung erzwingen

Der Familienvater soll am Sonntagnachmittag regelrecht ausgerastet sein, als er von dem, was seinen Kindern widerfahren war, erfuhr. Der Angestellte knöpfte sich die beiden mutmaßlichen Übeltäter vor und stellte sie zur Rede. Doch das Gespräch verlief ganz offensichtlich nicht so, wie es der 43-Jährige erwartet hatte. Der Familienvater soll den 14-Jährigen Schläge angedroht haben. Die beiden Schüler ergriffen daraufhin mit ihren Fahrrädern die Flucht. Das scheint die Wut des Familienvaters noch mehr angestachelt zu haben. Denn der 43-Jährige setzte sich ans Steuer seines BMW und nahm mit dem SUV die Verfolgung der Flüchtenden auf.

Familienvater lässt sich nicht abschütteln

Die Jugendlichen auf den Rädern trennten sich, um so ihren Verfolger abzuschütteln. Der Mann entschied sich, einem der Schüler weiter im Auto zu folgen. Dabei soll er, so ein Polizeisprecher, "mit erhöhter Geschwindigkeit" auf den Jugendlichen auf dem Radl zugefahren sein. Zu einem Zusammenstoß kam es allerdings nicht. Der 14-Jährige bekam es allerdings doch ziemlich mit der Angst zu tun und verständigte den Polizeinotruf über sein Handy.

Verfolger wechselt vom Auto aufs Rad

Die beiden Teenager trafen sich schließlich wieder. Der 43-Jährige war inzwischen nach Hause gefahren. Dort ließ er sein Auto stehen und wechselte zum Fahrrad über, um die Verfolgung der beiden 14-Jährigen fortzusetzen. Es gelang ihm, die Teenager aufzuspüren. Er packte laut Polizei einen der 14-Jährigen am Oberarm und forderte ihn auf, ihm zu folgen, um sich bei seinen Kindern zu entschuldigen. Dem Jugendlichen gelang es aber, sich loszureißen und zu flüchten. Der 43-Jährige folgte ihm erneut und warf dabei sein Radl dem Teenager hinterher. Dabei traf er den Hinterreifen am Radl des Jugendlichen. Der 14-Jährige blieb unverletzt.

Anschließend suchte der 43-Jährige den zweiten flüchtigen 14-Jährigen auf. Auch den soll er am Oberarm gepackt haben, um ihn zur Wohnadresse zu schaffen. Dort sollten sich die 14-Jährigen bei den Kindern des 43-Jährigen entschuldigen.

Polizei ermittelt gegen Familienvater

Der 43-Jährige wurde unter anderem angezeigt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 26. Bis zu seinem Ausraster am Sonntagnachmittag war der Familienvater der Polizei nicht bekannt.