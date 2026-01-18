Ein Streit zwischen zwei Gruppen von Männern ist am Sonntagmorgen an der S-Bahn Haltestelle München Hackerbrücke eskaliert. Einige der Beteiligten stürzten vom Bahnsteig und schlugen auf den Schienen weiter aufeinander ein.

Zwei Gruppen von Männern sind am Sonntagmorgen an der S-Bahn-Haltestelle Hackerbrücke in Streit geraten. Die Beteiligten gingen aufeinander los, einige von ihnen fielen dabei vom Bahnsteig. Auf dem Gleis ging die Prügelei weiter. Die Bundespolizei nahm mehrere Personen fest. Sie ermittelt wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung.

Streit eskaliert innerhalb von Minuten

Gegen 3.45 Uhr gerieten drei deutsche Jugendliche im Alter von 16, 17 und 19 Jahren aus bislang unbekannten Gründen mit einer mindestens sechsköpfigen Gruppe deutscher Staatsangehöriger an der Hackerbrücke in Streit. Die dreiköpfige Gruppe war nach Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei zuvor aus einer Richtung Flughafen fahrenden S-Bahn der Linie S1 ausgestiegen. Am Bahnsteig trafen die Jugendlichen auf die andere Gruppe. Der Streit wurde schnell handgreiflich. Dabei stürzten mehrere Beteiligte ins Gleis und prügelten nach Angaben der Bundespolizei weiter aufeinander ein.

Polizisten holen Schläger aus dem Gleis

Ein unbeteiligter 20-jähriger Zeuge verständigte über den Notruf die Polizei. Beim Eintreffen der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums München mussten Beamte den 17- und den 19-Jährigen aus dem Gleisbereich ziehen. Beide schlugen laut Polizei auf einen 35-jährigen Mann ein. Die Jugendlichen wurden festgenommen. Der dritte aus der Gruppe, ein 16-Jähriger, konnte kurz darauf im Nahbereich festgenommen werden.

Überwachungskamera zeichnet Schlägerei auf

Die Auswertung der vorhandenen Videoaufzeichnungen ergab, dass der 35-Jährige zuvor ebenfalls massiv auf die Jugendlichen eingeschlagen hatte. Auch er wurde daraufhin festgenommen. Der 35-Jährige erlitt mehrere Platz- und Schürfwunden am Kopf sowie an den Beinen.

Zeuge wird schwer am Auge verletzt

Ein 22-jähriger Mann, der lediglich schlichten wollte, erlitt schwere Verletzungen an einem Auge und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er wurde umgehend operiert. Ein weiterer Beteiligter, ein 25-Jähriger, verlor infolge eines Schlages kurzzeitig das Bewusstsein und blieb mehrere Minuten reglos am Boden liegen. Auch er wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung

Alle vier Festgenommenen wurden zur Dienststelle der Bundespolizei in der Denisstraße gebracht. Der 35-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die drei Jugendlichen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Landfriedensbruchs ermittelt. Gegen den 35-Jährigen besteht der Verdacht der Körperverletzung. Alle vier Verdächtigen werden laut Bundespolizei auf Weisung der Staatsanwaltschaft München I dem Haftrichter vorgeführt.