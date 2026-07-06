Beim Sport-Scheck-Lauf im Englischen Garten geht Polizeipferd Lancelot nach lauten Trommeln durch, flieht aus dem Transportanhänger und stößt mit einer 27-jährigen Joggerin zusammen. Die Frau wird leicht verletzt, gegen den verantwortlichen Beamten wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

So in etwa sehen die Tiere bei der Reiterstaffel der Polizei aus. Im Bild ist ein 14-jähriger Wallach. Die Tiere sind eigentlich dafür trainiert, auch hohe Lautstärken wie bei Schüssen auszuhalten.

Am vergangenen Sonntag (5. Juli) sollte ein Beamter der Reiterstaffel zusammen mit seinem Dienstpferd Lancelot beim Sport-Scheck-Lauf zum Einsatz kommen, um die Veranstaltung im Englischen Garten zu sichern. Der zuständige Beamte ließ kurz vor neun Uhr den schwarzen Wallach in der Nähe des Biergartens am Chinesischen Turm aus dem Transportanhänger herab, als ein unerwarteter Lärm das Tier wohl aufscheuchte.

Das 13-jährige Tier, ein schwarzer Wallach, erschrak durch Trommelgeräusche sehr. Offenbar hatten einige Zuschauer Trommeln dabei, um die Läuferinnen und Läufer anzufeuern. Das Tier riss sich los, flüchtete und lief davon. Es steuerte direkt in die Richtung einer Läufergruppe, die aber noch nicht zum Wettkampf angetreten war.

Der Wallach touchiert die Joggerin

Die Gruppe sprang dem Tier nach links und rechts aus dem Weg. Nur eine Läuferin (27) schaffte es wohl nicht, rechtzeitig auszuweichen. Oder die Frau stolperte bei dem Versuch. Das Tier und die Frau stießen zusammen.

Die 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Rettungssanitäter versorgten sie zunächst. Danach ließ sich die Frau ambulant in einer Klinik behandeln. Sie hatte Glück. Bei dem Zusammenstoß mit dem wuchtigen Tier hätte durchaus mehr passieren können. Die Frau trug lediglich einige Schürfwunden und leichte Prellungen auf ihrer linken Seite davon.

Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung

Das Tier rannte nun so weit in den Englischen Garten, bis es sich sicher fühlte. Die Polizei schickte mehrere Streifen in den Englischen Garten. Das Dienstpferd Lancelot konnte laut Polizei zügig eingefangen werden.

Wie im öffentlichen Raum oder im Straßenverkehr üblich ermittelt nun routinemäßig die Verkehrspolizei, nämlich gegen den Beamten, dem das Tier beim Abladen ausgerissen war. Wie auch nach einem Verkehrsunfall steht laut Polizei in solchen Fällen der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung im Raum.