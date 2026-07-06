Lancelot reißt aus: Polizeipferd verletzt Joggerin
Am vergangenen Sonntag (5. Juli) sollte ein Beamter der Reiterstaffel zusammen mit seinem Dienstpferd Lancelot beim Sport-Scheck-Lauf zum Einsatz kommen, um die Veranstaltung im Englischen Garten zu sichern. Der zuständige Beamte ließ kurz vor neun Uhr den schwarzen Wallach in der Nähe des Biergartens am Chinesischen Turm aus dem Transportanhänger herab, als ein unerwarteter Lärm das Tier wohl aufscheuchte.
Das 13-jährige Tier, ein schwarzer Wallach, erschrak durch Trommelgeräusche sehr. Offenbar hatten einige Zuschauer Trommeln dabei, um die Läuferinnen und Läufer anzufeuern. Das Tier riss sich los, flüchtete und lief davon. Es steuerte direkt in die Richtung einer Läufergruppe, die aber noch nicht zum Wettkampf angetreten war.
Der Wallach touchiert die Joggerin
Die Gruppe sprang dem Tier nach links und rechts aus dem Weg. Nur eine Läuferin (27) schaffte es wohl nicht, rechtzeitig auszuweichen. Oder die Frau stolperte bei dem Versuch. Das Tier und die Frau stießen zusammen.
Die 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Rettungssanitäter versorgten sie zunächst. Danach ließ sich die Frau ambulant in einer Klinik behandeln. Sie hatte Glück. Bei dem Zusammenstoß mit dem wuchtigen Tier hätte durchaus mehr passieren können. Die Frau trug lediglich einige Schürfwunden und leichte Prellungen auf ihrer linken Seite davon.
Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung
Das Tier rannte nun so weit in den Englischen Garten, bis es sich sicher fühlte. Die Polizei schickte mehrere Streifen in den Englischen Garten. Das Dienstpferd Lancelot konnte laut Polizei zügig eingefangen werden.
Wie im öffentlichen Raum oder im Straßenverkehr üblich ermittelt nun routinemäßig die Verkehrspolizei, nämlich gegen den Beamten, dem das Tier beim Abladen ausgerissen war. Wie auch nach einem Verkehrsunfall steht laut Polizei in solchen Fällen der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung im Raum.
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