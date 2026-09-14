Die Münchner Polizei fahndet nach einem orangefarbenen Lamborghini Urus. Der Fahrer hat am Sonntagabend in der Marsstraße in Neuhausen-Nymphenburg einen Radler übersehen und angefahren. Auf der Flucht überfuhr der Lambo drei rote Ampeln.

Es gibt garantiert unauffälligere Fahrzeuge auf Münchens Straßen und den Schaden lässt man als stolzer Besitzer bestimmt nicht in der erstbesten Werkstatt an der nächsten Ecke reparieren. In ganz Deutschland gibt es geschätzt gut 3000 Lamborghini Urus, nach einem davon fahndet derzeit die Verkehrspolizei in München.

Sportwagenfahrer übersieht Radler

Ein 79-Jähriger aus München radelte laut Polizei am Sonntag gegen 19.25 Uhr auf seinem Pedelec die Marsstraße Richtung Dachauer Straße. An der Kreuzung mit der Seidlstraße wollte er an einer Ampel bei Grün die Fahrbahn geradeaus überqueren. Dabei kam ihm der auffällige Sportwagen in die Quere. Der orangefarbene Lamborghini Urus fuhr nach Angaben eines Polizeisprechers die Marsstraße ebenfalls in Richtung Dachauer Straße.

Front des Lambo erfasst Pedelec

An der Seidlstraße wollte der Lambo nach rechts abbiegen. Dabei krachte es. Der Sportwagen erfasste mit der Front den Fahrradfahrer. Der 79-Jährige stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Der Münchner erlitt laut Polizei eine Handgelenksfraktur, eine Kopfplatzwunde sowie ein Schädel-Hirn-Trauma.

Lambo-Fahrer bekommt Panik

Der Fahrer des Lamborghini stieg zunächst an der Unfallstelle aus und sprach sogar noch mit anwesenden Ersthelfern. Doch dann reagierte er offensichtlich panisch: Er setzte sich hinters Lenkrad und raste mit Vollgas davon. Dabei überfuhr er nach Angaben eines Polizeisprechers sogar noch drei rote Ampeln. Eine umgehend eingeleitete Polizeifahndung im Nahbereich erbrachte keine Hinweise auf den Unfallfahrer.

SUV mit Frontschaden

Der Lamborghini Urus dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Die Fahnder werden deshalb alle Vertragswerkstätten in München und der Umgebung überprüfen. Zudem wird im Fahrzeugregister bei der Zulassungsstelle überprüft, wer in München und Umgebung einen Lamborghini Urus besitzt.

Radler kommt in Klinik

Der 79-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallfahrzeug oder zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Münchner Verkehrspolizei, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, unter der Telefonnummer 089/6216-3322 in Verbindung zu setzen.