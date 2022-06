Laim: Männer "driften" mit geklautem Auto und verlieren die Kontrolle

Die Polizei hat das Trio festgenommen. Die Männer wurden wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch angezeigt.

Laim - Mit einem gestohlenen Auto sollen drei junge Männer in einem Parkhaus in Laim "gedriftet" und dann die Kontrolle verloren haben. Das Fahrzeug durchbrach die Metallbrüstung und blieb mit einem Rad im obersten Deck rund zehn Meter über dem Abgrund hängen, teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend flüchteten die Männer.

Laim: Drei junge Männer festgenommen

Beim Driften geht es darum, bei einer Kurvenfahrt das Fahrzeugheck kontrolliert ausbrechen zu lassen. Im Rahmen der Fahndung wurden ein 18-Jähriger, ein 19-Jähriger sowie ein 20-Jähriger in der Nähe des Unfallorts vorläufig festgenommen. Wer von dem Trio am Steuer saß, ist bislang unklar.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Wagen als gestohlen gemeldet war. Während des Unfalls am Sonntag vom Parkhaus heruntergefallene Teile beschädigten zwei auf der Straße abgestellte Fahrzeuge. Die drei Tatverdächtigen kamen wieder auf freiem Fuß. Sie wurden wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch angezeigt.