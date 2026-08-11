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Laim: Angetrunkener Senior (76) auf E-Scooter rammt Radfahrer

Der Mann war am Montag mit seinem E-Roller in Laim unterwegs. Der Radler wurde beim Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus.
Jan Krattiger
Jan Krattiger |
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Der angefahrene Radfahrer kam mit einer Beckenfraktur ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Der angefahrene Radfahrer kam mit einer Beckenfraktur ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Egret GTS heißt das Modell des E-Rollers, mit dem der 76-jährige Münchner am Montagnachmittag auf der Landsberger Straße unterwegs war. Der Roller fährt bis zu 45 km/h, kostet rund 2000 Euro und muss auf der Straße fahren.

Auf E-Roller angetrunken unterwegs Radfahrer angefahren

Sein Fahrer war mit rund 0,4 Promille Alkohol im Blut unterwegs und übersah beim Abbiegen nach rechts in die Barthstraße einen Fahrradfahrer, der geradeaus weiterfahren wollte. Der 28-jährige Radler stürzte und brach sich dabei das Becken. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der E-Rollerfahrer blieb bei der Kollision unverletzt, er stürzte nicht. Er musste einen Atemalkoholtest machen – der blieb zwar unter dem Grenzwert von 0,5 Promille. Weil aber ein Unfall passiert ist, wurde er dennoch angezeigt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ob der Alkohol der Grund für den Unfall war, wird nun abgeklärt. Den Führerschein musste er aber schon abgeben. 

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2 Kommentare
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  • Der AndiChrist vor 2 Minuten / Bewertung:

    Barthstraße? Die würde ich schon zur Schwanthalerhöhe zählen, für mich ist die nicht mehr in Laim.

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  • FRUSTI13 vor 28 Minuten / Bewertung:

    45 kmH völlig verrückt auf einem Roller!

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