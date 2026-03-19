Die Bravo Bar im Glockenbachviertel ist ein beliebter Anlaufpunkt für Italo-Fans. Schon lange hatten die Betreiber aber wohl Stress mit der Nachbarschaft. Am 16. Mai schließt das Lokal daher für immer.

Marlon Schuler (l.) und Damir Stabek (r.) zusammen mit Lorenzo Farnetani bei der Eröffnung des Bravo Centro Farnetani.

"Wir müssen raus!", schreiben die Betreiber der Bravo Bar in der Fraunhoferstraße 20 auf Instagram. Marlon Schuler und Damir "Stabo" Stabek geben ihr gemeinsames Barprojekt nach fast sieben Jahren auf.

Die Entscheidung scheint nicht völlig freiwillig gefallen zu sein: In ihrem Posting berichten die Wirte von "dauerhaften Beschwerden unserer Nachbarn (Einzelne)". Das Problem: offenbar vermeintlicher Lärm.

Letzter Abend in der Bravo Bar am 16. Mai

Die AZ erreicht Stabek am Donnerstag. Er bestätigt die Schließung, möchte darüber hinaus aber keine Details nennen: "Das würde nur Ärger geben." Fest steht: Der letzte Abend der Bravo Bar wird der 16. Mai sein. Bis dahin wollen die Betreiber den Ort noch "ein letztes Mal gemeinsam" feiern.

Die Bravo Bar eröffnete im Oktober 2019 als italienische Tagesbar in der Fraunhoferstraße. Eine Besonderheit war von Anfang an die völlig offene Bar ohne Tresen.

Schuler und Stabek betreiben noch weitere Lokale in München, die von der Schließung nicht betroffen sind. Erst im April 2025 eröffneten sie gemeinsam mit Feinkost Farnetani das Bravo Centro Farnetani in den Fünf Höfen. Außerdem gibt es mit dem Bravo Grande eine weitere Bar mit italienischem Flair in der Schwabinger Friedrichstraße.

Marlon Schuler (l.) und Damir Stabek (r.) zusammen mit Lorenzo Farnetani bei der Eröffnung des Bravo Centro Farnetani. © Ben Sagmeister

Viele Bars in der Fraunhoferstraße

Lärmbeschwerden sind ein Problem, mit dem viele Gastronomen zu kämpfen haben. Die Fraunhoferstraße selbst ist alles andere als ruhig. Zahlreiche Bars prägen die Straße; erst im vergangenen Jahr eröffnete quasi gegenüber der Bravo Bar ein Standort des Pop-up-Projekts Kneipe 80, der besonders bei warmem Wetter stark frequentiert wird. Die Bravo Bar wirkte in diesem Umfeld eher wie eine entspanntere Adresse.