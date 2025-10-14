Länger als erwartet: Diese Sperrung sorgt für weitere Umleitungen in München

Die Fürstenrieder Straße ist bis auf Weiteres in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Die Polizei spricht von einer "Gefahrenstelle", der Verkehr ist massiv beeinträchtigt.

In den nächsten Tagen soll der Bereich ausgegraben und neu verfüllt werden. "Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Maßnahme wenige Tage bis zu zwei Wochen in Anspruch nimmt", teilen die Stadtwerke mit.

Update, 16.33 Uhr: Die Sperrung sowie die damit verbundenen Umleitungen bleiben bis auf Weiteres bestehen. "Die Tragfähigkeit des Bodens ist auch im Bereich der östlichen Gotthardstraße unzureichend. Um die Ursache festzustellen, musste der Bereich aufgegraben werden. In den nächsten Tagen wird der Bereich ausgegraben und neu verfüllt. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Maßnahme wenige Tage bis zu zwei Wochen in Anspruch nimmt", teilen die Stadtwerke München (SWM) mit.

Auswirkungen auf den Bauablauf der Tram-Westtangente werden geprüft

Die SWM hatten im Baufeld der Tram-Westtangente Hohlräume im Boden im Bereich des U-Bahnbauwerks in der Gotthardstraße festgestellt. Aus Sicherheitsgründen wurde im Laufe des Vormittags ein Abschnitt der Fürstenrieder Straße gesperrt und der unmittelbar angrenzende Straßenverkehr umgeleitet. Auswirkungen auf den Bauablauf der Tram-Westtangente werden geprüft, heißt es weiter.

"Die Hohlräume stammen vermutlich vom Bau des U-Bahnbauwerks. Der Verbau, teilweise aus Holz, der verfüllt wurde, ist mutmaßlich über die Zeit verrottet", so die SWM. Mit dem Öffnen der Fahrbahndecke seien die Hohlräume sichtbar geworden, bei Bodenuntersuchungen im Vorfeld der Bauarbeiten seien sie nicht zu erkennen gewesen.

Umleitung für den Straßenverkehr

Der Verkehr in Richtung Norden wird bereits ab der Ammerseestraße abgeleitet. Die Fürstenrieder Straße ist zwischen Camerloher Straße und Gotthardstraße in nördlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt. Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken ist grundsätzlich möglich.

Zusätzlich muss die Gotthardstraße östlich der Fürstenrieder Straße bis zur Friedenheimer Straße gesperrt werden. Für Anlieger ist die Zufahrt weiterhin möglich. Die Buslinien 51 und 151 werden zwischen Ammerseestraße und Laimer Bahnhof über die Westendstraße umgeleitet. Der Bus 168 wird zwischen Willibaldstraße und Laimer Platz über Willibald- und Gotthardstraße umgeleitet.

Erstmeldung, 14. Oktober, 14.19 Uhr: Mit rund viereinhalb Kilometern Länge ist sie eine der wichtigen innerstädtischen Verbindungsstraßen in München – am Dienstag (14. Oktober) ist sie überraschend gesperrt worden. Was das mit den Bauarbeiten in dem Bereich zu tun hat.

"Gefahrenstelle": Fürstenrieder Straße ist in Fahrtrichtung Norden gesperrt

Wie die Münchner Stadtwerke (SWM) mitteilen, sind an der Baustelle der Tram-Westtangente im Bereich Gotthardstraße "bei routinemäßigen Bodenuntersuchungen Hohlräume unter der Fahrbahn festgestellt" worden.

Die Polizei habe den unmittelbar angrenzenden Straßenverkehr "aus Sicherheitsgründen" umleiten müssen. Sie spricht von einer "Gefahrenstelle". Die Fürstenrieder Straße ist in Fahrtrichtung Norden gesperrt.

Fürstenrieder Straße: Umleitung für den Straßenverkehr

Laut SWM prüft derzeit ein Gutachter den Sachverhalt: "Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, erfolgt eine weitere Information."

Die Polizei leitet den Verkehr bereits ab der Ammerseestraße ab. Die Fürstenrieder Straße ist zwischen Camerloher Straße und Gotthardstraße in nördlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt. Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken ist weiterhin möglich.

Die Buslinien 51 und 151 werden zwischen Ammerseestraße und Laimer Platz über die Westendstraße umgeleitet. Der Bus 168 wird zwischen Guido-Schneble-Straße und Laimer Platz über die Westendstraße umgeleitet. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) geht aktuell davon aus, dass die Störung den ganzen Tag anhält.