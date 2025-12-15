Wie die Öffnungszeiten nun ausgeweitet werden sollen und warum die Stadt nicht alle Möglichkeiten ausreizt. In der AZ erklärt OB Dieter Reiter seine Position in der Debatte.

In München sind die Schotten dicht: Besucher aus dem Ausland, aber auch aus anderen Bundesländern stehen immer wieder überrascht vor geschlossenen Läden. Weil es am Marienplatz kurz nach 20 Uhr ist – oder am Sonntag selbst in der Fußgängerzone kein Kiosk zu finden ist, der einem eine Flasche Wasser verkaufen würde. Beides wird sich wohl in Zukunft ändern – zumindest ein kleines bisserl.

Der Münchner Weg beim Laden-Schluss: Diese Änderungen plant die Stadt

Der Freistaat hat, wie berichtet, dieses Jahr die Möglichkeiten für Kommunen ein wenig geweitet, Öffnungszeiten selbst festzulegen. Nun zeigt sich, wie das in München aussehen wird. Der AZ liegt die Beschlussvorlage vor, die das KVR vom Stadtrat durchwinken lassen will. So ist die (etwas komplizierte) Lage:

Souvenir-Standl dürfen sonntags öffnen. Das hatte unter anderem die Grünen-Stadtratsfraktion gefordert. Künftig dürfen die Standl in der Fußgängerzone (aber nicht, wie vom Handel gefordert, stadtweit) sonntags öffnen – zumindest meistens. Die neue Freiheit gilt an Sonn- und Feiertagen vom 1. April bis zum 15. Oktober (mit Ausnahme des Karfreitags) und an den vier Adventssonntagen. Verkauft werden dürfen dann zum Beispiel Getränke und Essen ("zum sofortigen Verzehr"), Zeitungen, Zeitschriften und "Andenken geringen Warenwerts".

Mehr Shoppingnächte: Die Stadt darf künftig bis zu acht lange Einkaufsabende bis 24 Uhr festlegen (wie es an diesem dritten Adventswochenende auch eine gab). Die Innenstadthändler hatten konkrete acht Vorschläge gemacht, darunter etwa auch den ersten Freitag der NRW-Sommerferien, wenn sehr viele Touristen in der Stadt sind. Das KVR schlägt nun aber nur vier lange Abende vor – ausdrücklich mit dem Verweis auf Kritik aus den Gewerkschaften. Lange geöffnet werden soll nun am Freitag nach Christi Himmelfahrt, am Freitag vor dem Wiesn-Start, am Black Friday und am dritten Adventssamstag. Die Neuregelungen sollen zunächst zwei Jahre gelten, dann neu bewertet werden.

Gewerkschaften sind sauer: Verdi ist fassungslos über die Vorschläge. "Entgegen der Ausführungen des KVR sehen wir in der Beschlussvorlage keinen Kompromiss", heißt es in einem Schreiben. Tausende Beschäftigte müssten "massive Einschnitte in Privatleben und Gesundheit" erfahren. "Der wirtschaftlich überschaubare Mehrwert für wenige darf nicht zulasten der breiten Masse gehen." Linken-OB-Kandidat Stefan Jagel sagte am Wochenende, verlängerte Öffnungszeiten gingen "vor allem zulasten der vielen Frauen im Einzelhandel".

OB Reiter: "Sonntagsöffnung von Souvenirläden kann neue Chancen für den Tourismussektor eröffnen"

Das sagt der OB: "Ich habe auf meinem Instagram-Kanal eine Umfrage zu den Ladenöffnungszeiten gemacht", sagte Dieter Reiter am Sonntag der AZ. "Innerhalb von 24 Stunden haben mehrere Tausend Menschen abgestimmt." Das Ergebnis zeige ihm, "wie differenziert die Debatte ist: Etwas mehr als die Hälfte sprach sich für eine Ausweitung auf acht Tage aus, rund ein Drittel wollte alles so lassen, wie es ist. Das spiegelt auch die aktuelle politische und gesellschaftliche Diskussion wider." Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit seien für den Einzelhandel, "nicht zuletzt durch die starke Online-Konkurrenz zunehmend entscheidend", sagte Reiter.

OB Dieter Reiter (SPD) bei einem Besuch der AZ in seinem Amtszimmer dieser Tage. © abz

Längere Öffnungszeiten könnten es den Geschäften ermöglichen, "besser auf saisonale Höhepunkte oder touristische Spitzen zu reagieren", so der OB. "Auch die Sonntagsöffnung von Souvenirläden kann neue Chancen für den Tourismussektor eröffnen."

"Faire Zuschläge": OB setzt sich für die Arbeitnehmer im Einzelhandel ein

Reiter zeigte aber explizit auch Verständnis für die Gewerkschaften. "Gleichzeitig gilt: Jede Ausweitung der Öffnungszeiten muss mit guten Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten einhergehen. Dazu gehören faire Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit, ausreichende Pausenregelungen und die Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen."

Über diese Fragen müsse auch in seiner SPD-Fraktion "noch diskutiert werden", betonte Reiter. Heißt wohl auch: Das allerletzte Wort zu Münchens neuen Öffnungszeiten ist wohl noch nicht gesprochen, eine Zustimmung im Stadtrat zu allen Punkten nicht sicher, "Ich sehe zwar einen Trend zu Veränderungen", so sagte es Reiter am Sonntag. Er wolle aber "der Debatte zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgreifen."