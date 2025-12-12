Das Münchner Kreisverwaltungsreferat lud zu Hähnchenbrust und Kaiserschmarrn. Chefin und Führungskräfte servierten selber.

250 Münchner Wohnungslose hat das städtische Kreisverwaltungsreferat (KVR) zum Weihnachtsessen eingeladen, genauer die Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller (Grüne) und Jens Riedel, der Betreiber der Kantine im KVR.

KVR: Weihnachtsessen für 250 Münchner Wohnungslose

Die Kreisverwaltungsreferentin und die obersten Führungskräfte der Behörde haben den Tischservice übernommen. Es gab Hähnchenbrust und Kaiserschmarrn, dazu wurde Weihnachtsmusik gespielt.

Es war für sie und ihr Team "ein ganz besonderer Abend", lässt sich Sammüller in einer Mitteilung zitieren. "Wir hatten die Gelegenheit, Münchner*innen, die es im Leben nicht so leicht haben, ein schönes Erlebnis zu ermöglichen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen", so die Kreisverwaltungsreferentin.

Eingeladen hatte das Netzwerk Wohnungslosenhilfe, das die Einladungen an verschiedene Münchner Einrichtungen verschickt hatte.