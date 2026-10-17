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Kurz vor dem Bayern-Spiel: U-Bahn zur Allianz Arena unterbrochen

Die U-Bahn-Linien U3 und U6 sind am Samstagnachmittag wegen eines Notarzteinsatzes unterbrochen. Davon betroffen sind auch zahlreiche Fußballfans.
André Wagner |
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Auf den Linien U3 und U6 geht am Samstagnachmittag nicht viel. (Archivbild)
Auf den Linien U3 und U6 geht am Samstagnachmittag nicht viel. (Archivbild) © imago images/Wolfgang Maria Weber

Wegen eines Notarzteinsatzes an der Münchner Freiheit kommt es derzeit zu einer Streckenunterbrechung auf den Linien U3 und U6. Laut MVG dürften die Behinderungen noch bis etwa 17.50 Uhr andauern. Fahrgäste werden gebeten, auf Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen zu achten.

Davon betroffen sind zahlreiche Fußballfans, die sich auf den Weg zur Allianz Arena machen wollen. Dort wird um 18.30 Uhr die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig angepfiffen.

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