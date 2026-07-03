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Kurioser Verkehrsunfall in München: Radelfahrer umgemäht

Ein 31-jähriger Landschaftsgärtner hat bei der Arbeit in München einen Radfahrer (72) übersehen. Die fehlende Umsicht endete im Krankenhaus. 
Ralph Hub
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Ein Mini-Traktor-Rasenmäher ist in München mit einem Pedelec-Fahrer zusammengestoßen (Symbolbild)
Ein Mini-Traktor-Rasenmäher ist in München mit einem Pedelec-Fahrer zusammengestoßen (Symbolbild) © Hendrik Schmidt

Ein 31-jähriger Landschaftsgärtner aus dem Landkreis München hat am Donnerstagvormittag mit seinem Mini-Traktor den Rasen auf den südlichen Grünstreifen an der Bergsonstraße gemäht. Der Grünstreifen befindet sich zwischen der Fahrbahn und einem Radweg.

Beim Wenden krachte es

Etwa zur selben Zeit befuhr ein 72-Jähriger aus München mit seinem Pedelec den südlichen Radweg der Bergsonstraße in Richtung der Negrellistraße. Am Ende des Grünstreifens, kurz vor der S-Bahnunterführung Langwied, wollte der 31-Jährige mit seinem Rasenmäher wenden und nach rechts auf den angrenzenden Radweg fahren.

Radler erleidet Schulterfraktur

Dabei übersah der Landschaftsgärtner nach Polizeiangaben den Radfahrer. Der 72-Jährige versuchte, zu bremsen und auszuweichen, er touchierte aber den Aufsitzrasenmäher und stürzte. Der 72-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Er hat bei dem Unfall eine Fraktur der linken Schulter erlitten. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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