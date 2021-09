Kurioser Tweet: Deutsche Bahn sucht "bezaubernde Dame" aus dem ICE

Mit einem Aufruf auf Twitter sucht die Deutsche Bahn nach einer "bezaubernden Dame" aus einem ICE nach München. Was hinter der kuriosen Geschichte steckt.

München - Nicht nur Zugverspätungen können Folgen haben – auch eine zu frühe Ankunft. "Bezaubernde Dame aus dem ICE 709, der heute zu früh in München ankam und somit verhinderte, dass ihr eure Nummern austauscht, melde dich bei uns ...", teilte die Deutsche Bahn am Donnerstagabend per Twitter mit. Der ICE 709 fährt von Hamburg über Berlin, Halle und Erfurt nach München.

"Wir helfen der Liebe nun mal auf die Sprünge und hoffen, dass wir später zur Hochzeit eingeladen werden", heißt es weiter. Zwei verbundene rote Herzen zieren den Tweet.

Vorausgegangen war der Such-Aktion der Tweet eines Münchners, der sich über die verpasste Chance ärgerte. "Da ist man gerade mit einer bezaubernden Dame ins Gespräch gekommen, dann kommt der Zug 5 Minuten zu früh in München an und beendet die Unterhaltung. Ich prangere das an @DB_Bahn", schrieb der Schwabinger in seinem Beitrag.

Prompt leistete die Bahn selbst mit ihrem Post Schützenhilfe. Ob sich die "bezaubernde Dame" mittlerweile bei der Bahn oder dem Fahrgast gemeldet hat, ist bislang nicht bekannt.