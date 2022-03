Kurioser "Einbruch" in Hotel am Flughafen: Münchner räumt Minibar aus und schläft ein

Damit hatte der Gast eines Hotels am Münchner Flughafen wohl nicht gerechnet: In seinem Zimmer fand er einen schlafenden Mann vor, der die Minibar ausgeräumt hatte.

Ein ungebetener Gast hat in einem Hotel-Zimmer am Münchner Flughafen die Minibar ausgeräumt und ist danach auf dem Bett eingeschlafen. Der eigentliche Gast entdeckte den Mann später. (Symbolbild)

Am vergangenen Samstag, 26. März, wollte ein Inder sein gebuchtes Zimmer in einem Hotel am Münchner Flughafen betreten. Doch dann folgte eine Überraschung, denn in seinem Bett lag bereits ein ihm unbekannter Mann. Der 41-Jährige hatte sich jedoch nicht im Zimmer geirrt, wie die Polizeiinspektion Flughafen München mitteilt.

Gast in Flughafenhotel findet schlafenden Mann im Bett

Bei dem Schlafenden handelte es sich um einen 61-jährigen Außendienstmitarbeiter aus München. Er hatte sich am Abend im Restaurant des Hotels aufgehalten und war aufgrund von Zahlungsunfähigkeit aus diesem verwiesen worden. Doch der Mann musste offenbar dringend eine Toilette aufsuchen und fand diese gegen 23.15 Uhr in dem nicht abgeschlossenen Zimmer des indischen Gastes.

Münchner räumt Minibar aus und schläft ein

Nachdem sich der 61-Jährige erleichtert hatte, soll er sich die Minibar vorgenommen und Schokoriegel und Bier konsumiert haben. Nach seinem mitternächtlichen Snack sei er auf dem Bett eingeschlafen. Die hinzugerufenen Polizei nahm den Münchner fest und führten auf der Wache einen Alkoholtest durch.

Zur Überraschung der Beamten wurden bei dem Minibar-Räuber 0,00 Promille festgestellt. Das Bier, das er im Hotelzimmer konsumiert hatte, war alkoholfrei. Der 61-Jährige wurde entlassen und muss sich jetzt unter anderem wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl verantworten.