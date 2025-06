Kuriose Vorfälle in Waldperlach: Tierische Schuhdiebe auf frischer Tat ertappt

In einer ruhigen Wohnsiedlung hält eine tierische Familie die Nachbarschaft auf Trab. Den Anwohnern kommt auf wundersame Weise Schuhwerk abhanden – im Garten eines Rentners taucht es wieder auf.

Seit drei Wochen findet Fritz Scholze fast jeden Morgen fremde Schuhe in seinem Garten verteilt. Drei Füchse sind für die Unordnung verantwortlich. Der 89-Jährige sammelt die Schuhe und stellt sie vor sein Haus in der Hoffnung, dass sich ihre Besitzer wiederfinden.

Mit seiner Geburt zog Fritz Scholze in den 1930er Jahren in das gelbe Haus in Waldperlach ein – und ist bis heute geblieben. In der Straße reihen sich Einfamilienhäuser aneinander, es gibt nur wenig Verkehr und die Nachbarn kennen sich beim Namen; es ist ruhig – normalerweise. Denn seit drei Wochen herrscht Tumult in dem Wohngebiet. Schuhe verschwinden und tauchen im Garten von Fritz Scholze wieder auf. Er geht der Sache auf den Grund.

Kurios: Schuhe liegen im Garten verteilt

Wenn man den Münchner nach seinem Alter fragt, antwortet er bestimmt: "In elf Monaten werde ich 90." Das sieht man ihm nicht an. Mit viel Liebe, Routine und Sorgfalt kümmert sich der gelernte Schaufensterdekorateur um das Haus und den üppigen Garten. Seit Anfang Mai hat der 89-Jährige noch eine weitere, unfreiwillige Aufgabe dazu bekommen: Latschen-Management. Beinahe täglich findet er Schuhe, die in seinem Garten verteilt liegen.

"Da sind wirklich gute Schuhe dabei, die sind einwandfrei", erzählt der Rentner amüsiert. Seiner Nachbarin geht es ähnlich. Sie hat inzwischen einen ganzen Haufen angesammelt. Nach den ersten Funden installiert Fritz Scholze eine Wildtierkamera in seinem Garten und ertappt die Übeltäter auf frischer Tat. Die Kamera ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet und nimmt auf, wenn sich etwas bewegt.

Erwischt! Wildtierkamera filmt Schuh-Diebe

Dass sich an seinem Haus etwas tut, ist Fritz Scholze zwar schon vorher klar, da sein Außenlicht am Eingang nachts ständig angeht.

Doch mit der Kamera kann er nun genau nachverfolgen, was da vor sich geht: Nacht für Nacht huschen drei Füchse durch seinen Garten. Ein Muttertier mit seinen zwei Jungen. Die Aufnahmen zeigen, wie sie umherwandern, es sich auf dem gepflasterten Gartenweg bequem machen oder miteinander schmusen. Und besonders wichtig: Man sieht, wie die Füchse mit ihrem Diebesgut, den Schuhen, im Maul umherhuschen.

Eine Füchsin in Fritz Scholzes Garten. Seine Wildtierkamera hat sie mit einem geklauten Schuh erwischt. © Fritz Scholze

"Vermissen Sie Schuhe?"

Am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, findet Fritz Scholze die Überreste der nächtlichen Gartenparty – die drei Täter sind längst verschwunden. Der 89-Jährige sammelt die Fundstücke in einer Kiste. Eine pinke und eine graue Gartenschlappe, eine schwarze Sandale und ein weißer Turnschuh, bei dem kurze Zeit später dann auch der zweite auftaucht. Sogar einen ledernen Wanderschuh entdeckt Fritz Scholze.

Bei schönem Wetter stellt er die Sammelkiste vor seinen Garten auf den Gehweg, mit dem Hinweis: "Vermissen Sie Schuhe? Diese hat mir der Fuchs in den Garten gebracht". Ein paar Schuhe haben es so wieder zu ihren rechtmäßigen Besitzern geschafft.

"Junge Füchse springen auf Trampolinen"

Doch wieso haben die kleinen Vierbeiner eine solche Begeisterung für fremdes Schuhwerk? Das Tierheim München in Riem nimmt nicht nur Hunde, Katzen und Kaninchen auf, sondern kümmert sich auch um verwaiste oder in Not geratene Wildtiere. Dafür gibt es eine eigens eingerichtete Wildtierstation. Lydia Schübel, Wildtierbiologin im Tierheim München, kennt das Verhalten von Füchsen und weiß, was ihnen bei ihren ungewöhnlichen Raubzügen durch den Kopf geht: "Junge Füchse sind sehr verspielt."

Eine andere Intention, weshalb die Kleinen solchen Unsinn machen, sei die Vorbereitung auf das spätere Leben. Lydia Schübel sagt: "Es kann gut sein, dass sie einen Schuh als Beuteersatz nutzen, um zu üben." Dass Füchse auf Schuhraubzug gehen, ist der Wildtierbiologin zwar neu, jedoch weiß sie von anderen amüsanten Verhaltensweisen der Vierbeiner: "Es gibt Videos, auf denen zu sehen ist, wie junge Füchse auf Trampolinen springen, die für Kinder im Garten aufgestellt wurden."

Die Fuchs-Jungen streunen nachts durch den Nachbarsgarten von Fritz Scholze. © privat

Untersuchungen zum Fuchsbandwurm in München

Aber warum hortet die Fuchsfamilie aus Waldperlach ihre Latschen-Beute vorwiegend in Fritz Scholzes Garten und dem seiner Nachbarin? Auch dafür hat die Wildtiebiologin eine Erklärung: "Vorsichtig stehlen die Füchse die Schuhe irgendwo und toben anschließend mit ihrer Beute in den zwei Gärten. Dort fühlen sie sich anscheinend sicher. Ihr Bau wird dann bestimmt auch nicht weit entfernt sein."

Sorgen müssen sich Fritz Scholze und seine Nachbarin deshalb nicht machen, sagt Lydia Schübel. Das würde in ein paar Wochen von selbst aufhören, wenn die Füchse erwachsen geworden sind. Und: "Es gab Untersuchungen zum Fuchsbandwurm in Städten. Dort kam raus, dass die Füchse in unserer Stadt nur selten von dem Bandwurm befallen sind."

"Einfach genießen und amüsieren"

Ihr Tipp: "Ich würde es einfach so lassen und genießen und mich darüber amüsieren." Fritz Scholze scheint also die richtige Einstellung zu haben. Auf die Frage, ob ihn die Albernheit mit den Schuhen störe, winkt er ab und sagt mit einem Lächeln: "Pfff, darüber muss man hinwegsehen."