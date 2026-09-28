Kunst- und Auktionsmarkt in München: Experten für Kunst, Raritäten und Sammlerstücke
Wer Kunst, Antiquitäten oder Sammlerstücke besitzt oder verkaufen möchte, findet in München und Umgebung einen vielseitigen Auktionsmarkt mit traditionsreichen Häusern und spezialisierten Experten. Die Schwerpunkte reichen von Kunst, Schmuck und Uhren über Briefmarken und Münzen bis hin zu Büchern, historischen Objekten und weiteren Spezialgebieten.
Welche Häuser welche Schwerpunkte setzen, zeigt der folgende Überblick:
Auktionshaus Nusser
Vom Einzelstück bis zum ganzen Nachlass
Seit über 40 Jahren steht das Auktionshaus Ursula Nusser in München-Schwabing für persönliche Beratung und fundierte Expertise. Eine besondere Stärke liegt in der Übernahme kompletter Nachlässe, Sammlungen und gehobener Haushalte – ebenso wie hochwertiger Einzelstücke. Versteigert werden unter anderem Gemälde, Schmuck, Silber, Uhren, Antiquitäten und Design.
Einmal jährlich lädt Nusser zudem zum Schmuckexpertentag ein, bei dem besondere Stücke fachkundig begutachtet werden. Neu in diesem Jahr: Am 30. Oktober findet der Expertentag erstmals am Tegernsee statt, am 31. Oktober in München. Überregionale Hausbesuche sind ebenfalls möglich.
Auktionshaus Ursula Nusser GmbH & Co. KG
Belgradstraße 5
80796 München
Tel.: 089 2782510
info@nusser-auktionen.de
Auktionshaus Rütten
Einlieferungen werden laufend angenommen
Das Münchner Auktionshaus Rütten in der Nymphenburger Straße ist seit 1990 eine Adresse für Kunst, Antiquitäten und besondere Raritäten. Schwerpunkte bilden Gemälde Alter und Neuer Meister, Schmuck und Uhren, Silber, Porzellan, Jugendstil und Art Déco, Skulpturen, Asiatika sowie ausgewählte Kleinmöbel.
Mit sieben Kunstauktionen im Jahr bietet Rütten regelmäßig Verkaufschancen. Am Auktionstag werden die Versteigerungen zudem weltweit live über die eigene Homepage übertragen. Einlieferungen für kommende Auktionen sind laufend möglich. Die Experten beraten persönlich und begleiten Einlieferer kompetent von der ersten Einschätzung bis zur Auktion.
Auktionshaus Rütten GmbH
Nymphenburger Str. 133 + 135
kontakt@auktion-ruetten.de
Tel.: 089 – 12 71 51 00
Kirstein-Larisch
Wenn Briefmarken Geschichte erzählen
Seit über 140 Jahren steht Kirstein-Larisch in München für Expertise und Leidenschaft rund um Briefmarken, Münzen und besondere Sammlerstücke. Zweimal jährlich veranstaltet das Haus internationale Großauktionen und bringt dabei hochwertige Einzelstücke, Raritäten und komplette Sammlungen aus aller Welt auf den Markt. Viele der angebotenen Stücke erzielen dabei außergewöhnlich hohe Steigerungsquoten.
Mit seinen Online-Auktionen erreicht Kirstein-Larisch heute eine internationale Sammlerschaft und verbindet damit langjährige Erfahrung mit den Möglichkeiten des digitalen Auktionsmarktes.
Kirstein-Larisch
Schleißheimer Straße 6
80333 München
Telefon: +49 (0) 89 / 538 0 145
info@kirstein-larisch.com
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