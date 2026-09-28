Kunst- und Auktionsmarkt in München: Experten für Kunst, Raritäten und Sammlerstücke

Was ist das Gemälde aus dem Familienbesitz wert? Wohin mit einer geerbten Sammlung? Und verbirgt sich unter alten Schmuckstücken, Büchern oder anderen Sammlerstücken vielleicht eine besondere Rarität?

28. September 2026 - 10:13 Uhr

München und Umgebung bietet einen vielseitigen Auktionsmarkt mit traditionsreichen Häusern und spezialisierten Experten für alle, die ihre wertvollen Schätze verkaufen möchten.

Wer Kunst, Antiquitäten oder Sammlerstücke besitzt oder verkaufen möchte, findet in München und Umgebung einen vielseitigen Auktionsmarkt mit traditionsreichen Häusern und spezialisierten Experten. Die Schwerpunkte reichen von Kunst, Schmuck und Uhren über Briefmarken und Münzen bis hin zu Büchern, historischen Objekten und weiteren Spezialgebieten.

Welche Häuser welche Schwerpunkte setzen, zeigt der folgende Überblick:

Auktionshaus Nusser

Vom Einzelstück bis zum ganzen Nachlass

Seit über 40 Jahren steht das in München-Schwabing für persönliche Beratung und fundierte Expertise. Eine besondere Stärke liegt in der Übernahme kompletter Nachlässe, Sammlungen und gehobener Haushalte – ebenso wie hochwertiger Einzelstücke. Versteigert werden unter anderem Gemälde, Schmuck, Silber, Uhren, Antiquitäten und Design.

Beim Schmuckexpertentag im Auktionshaus Nusser begutachtetet Dr. Heide Rezepa-Zabel ausgewählte Schmuckstücke. © Silvia Höld

Einmal jährlich lädt Nusser zudem zum Schmuckexpertentag ein, bei dem besondere Stücke fachkundig begutachtet werden. Neu in diesem Jahr: Am 30. Oktober findet der Expertentag erstmals am Tegernsee statt, am 31. Oktober in München. Überregionale Hausbesuche sind ebenfalls möglich.

Auktionshaus Ursula Nusser GmbH & Co. KG

Belgradstraße 5

80796 München

Tel.: 089 2782510

info@nusser-auktionen.de

Auktionshaus Rütten

Einlieferungen werden laufend angenommen

Das Münchner in der Nymphenburger Straße ist seit 1990 eine Adresse für Kunst, Antiquitäten und besondere Raritäten. Schwerpunkte bilden Gemälde Alter und Neuer Meister, Schmuck und Uhren, Silber, Porzellan, Jugendstil und Art Déco, Skulpturen, Asiatika sowie ausgewählte Kleinmöbel.

21.000 Euro für Meissener Porzellankunst: Gelbfond-Teeservice mit feiner Höroldt-Malerei und "Kauffahrteiszenen" im Stil des 18. Jahrhunderts. Versteigert bei Rütten. © Auktionshaus Rütten

Mit sieben Kunstauktionen im Jahr bietet Rütten regelmäßig Verkaufschancen. Am Auktionstag werden die Versteigerungen zudem weltweit live über die eigene Homepage übertragen. Einlieferungen für kommende Auktionen sind laufend möglich. Die Experten beraten persönlich und begleiten Einlieferer kompetent von der ersten Einschätzung bis zur Auktion.

Auktionshaus Rütten GmbH

Nymphenburger Str. 133 + 135

kontakt@auktion-ruetten.de

Tel.: 089 – 12 71 51 00

Kirstein-Larisch

Wenn Briefmarken Geschichte erzählen

Seit über 140 Jahren steht in München für Expertise und Leidenschaft rund um Briefmarken, Münzen und besondere Sammlerstücke. Zweimal jährlich veranstaltet das Haus internationale Großauktionen und bringt dabei hochwertige Einzelstücke, Raritäten und komplette Sammlungen aus aller Welt auf den Markt. Viele der angebotenen Stücke erzielen dabei außergewöhnlich hohe Steigerungsquoten.

Geprüfte Rarität: Eine Bayern-Briefmarke von 1849 mit historischem Fotoattest. © Kistein-Larisch

Mit seinen Online-Auktionen erreicht Kirstein-Larisch heute eine internationale Sammlerschaft und verbindet damit langjährige Erfahrung mit den Möglichkeiten des digitalen Auktionsmarktes.

Kirstein-Larisch

Schleißheimer Straße 6

80333 München

Telefon: +49 (0) 89 / 538 0 145

info@kirstein-larisch.com