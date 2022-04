Kriegsende in München: Die AZ und das NS-Dokuzentrum verlosen Bücher-Taschen

Am 30. April befreiten die Amerikaner München. Dazu gibt es viel nachzulesen. Die AZ und das NS-Dokuzentrum verlosen spezielle Bücher-Taschen.

München - Zum 77. Mal jährt sich am Samstag das Ende des Zweiten Weltkriegs in München. Am 30. April befreite die US-Armee die Stadt. Aus diesem Anlass stiftet das NS-Dokumentationszentrum zehn Geschenktaschen für interessierte AZ-Leser: Die begehrten Leinentaschen haben die Aufschrift "We carry our history with us – wir tragen unsere Geschichte mit uns". Dazu gibt es ein Schlüsselband, Postkarten, Blöcke, Stifte und Post-its.

Zum Lesen ist die modern gezeichnete Graphic Novel "Jan Bazuin, Tagebuch eines Zwangsarbeiters" aus dem C.H. Beck Verlag dabei. Es ist die Geschichte eines jungen niederländischen Gefangenen im Lager Neuaubing, die Jugendlichen einen Weg zum Thema NS-Diktatur ebnen kann. In der anderen Hälfte der Taschen befindet sich stattdessen der umfangreiche Museums-Katalog "München und der Nationalsozialismus".

Taschen können am Samstag abgeholt werden

"In diesen Tagen ist es gut, sich an das Kriegsende in München zu erinnern. Aber auch daran, was der Zweite Weltkrieg für Europa bedeutet hat", sagt Kirstin Frieden vom NS-Dokuzentrum. Am Samstag, 30. April, können die Taschen (Wert je 25 Euro) am Empfang des NS-Dokuzentrums abgeholt werden.

