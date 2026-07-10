Kreativmarkt, Hofkonzerte und Blasmusik: 8 Ideen für ein sonniges Wochenende in München

Heiße Tage stehen an: Wer das Isar- und Badesee-Gedränge umgehen will, findet abwechslungsreiche Alternativen in der Stadt.

So sieht es aus, das süße Leben: Nicht nur im Englischen Garten oder an der Isar lässt es sich bei solchen Temperaturen wunderbar aushalten.

Das Wochenende beschert uns wieder fast 30 Grad. Für viele ein Grund mehr, Sonnencreme, Handtuch und Badeschlappen einzupacken und an die Isar zu radeln. Wem das nach den vergangenen Wochen ein bisserl zu öde geworden ist, für den hat die AZ ein paar Ideen, wie sich ein sonniges Wochenende genießen lässt und man dabei noch ein bisserl mehr zu sehen bekommt als den krebsroten Nebenmann am Badestrand.

Wie wäre es mit traditioneller Musik und bayerischen Schmankerln? Oder dem kleinen, aber feinen Magdalenenfest im Hirschgarten? Noch zentraler: das Gärtnerplatz-Open-Air mit dem Ensemble des Staatstheaters. Open-Air-Filme laufen am Königsplatz. Noch ein bisserl persönlicher ist es bei einem Sommerfest in Pasing oder einem Hofkonzert in Obergiesing. Und wer ein Andenken sucht, findet auf dem Tollwood Sommerfestival Handgemachtes – oder bastelt selbst beim „Münchner Creativ Sommer“ im Zenith.

Sommerwochenende in München: Gärtnerplatz‑Open‑Air, Tollwood & mehr

Wer an Samstagabenden am Gärtnerplatz vorbeispaziert, mag überrascht sein, wie viele Münchner sich dort tummeln, beisammen sitzen und ein kühles Getränk genießen. Diesen Samstag und Sonntag (ab 15.30 Uhr) dürfte die Besucherzahl noch einmal steigen, denn das Gärtnerplatz Open Air ist zurück.

Am Wochenende spielt das Ensemble des Staatstheaters. © Gärtnerplatz Open Air

Auf einer Bühne präsentiert sich das Ensemble des Staatstheaters mit einem abwechslungsreichen musikalischen Programm – von Pop über Jazz bis hin zur Klassik. Streetfood und Getränke können vor Ort gekauft werden. Der Eintritt ist frei. Wenn man möchte, kann man ein Förderticket für 95 Euro kaufen, das den Erhalt der Veranstaltung sichern soll. Dafür erhält man einen Platz in dem bestuhlten Bereich vor der Bühne und einen Begrüßungsdrink.

Im Bastelrausch

Auf dem Gelände des ehemaligen Eisenbahn-Ausbesserungswerks in Freimann steht das Zenith – eine denkmalgeschützte Kulturhalle (Lilienthalallee 29, Sa. 10-18, So. 10-17). Am Wochenende wird ihr Platz im Namen der Kreativität voll ausgeschöpft. Beim „Münchner Creativ Sommer“ können alle Altersgruppen ihre künstlerische Ader ausleben und sich mit Bastelutensilien eindecken: Stoffe, Wolle und Garne sowie Stempel, Papier, Perlen, Farben und DIY-Sets. Zudem werden zahlreiche Mitmach-Workshops angeboten.

Das Zenith wird zur Bastelstube: Es wird gefädelt, geklebt und gepinselt. © Okken GmbH

Den Halleneintritt gibt es für 12 Euro, Kinder bis 7 Jahre sind frei. Die Kurse kosten extra: von reinen Materialkosten bis hin zu 60 Euro.

Sport, Spiel und Schmankerl

Ein Miteinander bei bestem Wetter: Das will das Sommerfest "Marktplatz Pasing Nord" schaffen (Sa. 14-18 Uhr). Steigen soll die Gaudi im Jugendkulturcafé Gleis 24 (Erna-Eckstein-Straße 24).

Neben Live-Musik, Spiel- und Sportangeboten, Werkstätten und Kinderschminken, hat das Fest auch kulinarisch etwas zu bieten. Es gibt Kaffee und Kuchen, Getränke und Schmankerl vom Grill zu fairen Preisen.

Gemeinsam den Sommer feiern. © KJW Pasinger Fabrik

Heuer zum ersten Mal mit dabei: das benachbarte Kultur- und Sportzentrum Casa mit Schnupperangeboten für Slackline und Streetball. Organisiert wird das Fest von sozialen Einrichtungen aus Pasing Nord sowie von Regsam, dem regionalen Netzwerk für soziale Arbeit in München.

Das Magdalenenfest

München ist halt eine Volksfeststadt: Der Wiesncountdown läuft längst und in wenigen Wochen ist schon wieder Auer Dult. Und auch dieser Tage braucht keiner auf handliche Schmankerl und Karussell-Freuden verzichten. Noch bis Sonntag, 19. Juli läuft das kleine aber ganz feine Magdalenenfest.

Die Buden und Fahrgeschäfte stehen auf der Wiese direkt am Biergarten. Neben Schießbuden und Losstandl gibt es Markthändler; verpflegen können sich Besucher an etlichen Ständen.

Geöffnet ist täglich von 11 bis 22 Uhr, der Eintritt kostet nix. Am Mittwoch, 15. Juli, findet noch ein Kindertag statt.

Konzert mit Nachbarschaftsgefühl

Griabig beisammen sitzen, eine Tasse Kaffee und ein Stückerl Kuchen genießen und dabei den Klängen von zwei Multiinstrumentalisten lauschen – das kann man am Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr auf der Terrasse des Nachbarschaftstreffs am Walchenseeplatz (Bayerischzellerstraße 5). Mitorganisiert wird der Nachmittag von der Nachbarschaftshilfe "Viertel Punkt". Auf einer kleinen Bühne und unter freiem Himmel performen die beiden Künstler Titus Waldenfels und Petra Lewi ein Programm aus Münchner Liedern mit Charme, Country Musik, Rock'n'Roll für den Swing und eigenen Kreationen.

Titus Waldenfels und Petra Lewi. © Siggi Kemper

Der Eintritt zu dem Sommer-Hofkonzert ist frei, Spenden sind willkommen.

Filme im Freien

Eigentlich ist Kino eine Aktivität für Regentage. Im Open-Air-Kino lässt sich die Liebe zum Film aber auch an lauen Sommerabenden ausleben. Auf dem Königsplatz findet derzeit das Kinoliebe Summer Festival statt. Zwischen Glyptothek und Antikensammlung laufen auf einer riesigen Leinwand aktuelle Blockbuster und Filmklassiker. Am Samstag steht um 19 Uhr "Rocketman" auf dem Programm, um 21.30 Uhr folgt "The Mandalorian & Grogu". Am Sonntag läuft um 13 Uhr der Kultfilm "Clueless". Um 19 Uhr ist Fitness-Influencerin Pamela Reif bei einem Live-Podcast zu Gast, bevor um 21.30 Uhr "Der Teufel trägt Prada 2" gezeigt wird.

Neben Popcorn und Nachos sorgen Foodtrucks mit vegetarischen und veganen Gerichten sowie Getränken für Festivalstimmung. Sitzplätze sind ausreichend vorhanden, Liegestühle gibt es in begrenzter Zahl. Das Festivalgelände ist von 12 bis 20 Uhr kostenlos und ohne Ticket zugänglich. Neben den Abendfilmen gibt es Talks, Live-Podcasts, Familienangebote und Comedy.

Infos und Tickets gibt es unter kinoliebe.de.

Mit Blasmusik in den Sommer

Bayerische Schmankerl, ein kühles Helles, die Sonne im Rücken und Blasmusik in den Ohren: Der Verein Festring organisiert heuer wieder zwei Gelegenheiten, um den Sommer mit Tanz und bester Laune zu begrüßen.

Mit Tracht und Schwung. © Festring

Am Samstag im Gasthof zur Post in Haar (Kirchenplatz 1): Von 11 bis 17 Uhr spielen Wolfgang Grünbauer und die Oktoberfestmusikanten bayerische Blasmusik während die Tanzgruppe des Trachtenvereins S‘Alpenröserl Wessobrunn-Haid dazu tanzt und schuhplattelt.

Am Sonntag kann man sich dann selber im Volkstanz probieren. Im Markus Wasmeier Freilichtmuseum in Schliersee (Brunnbichl 5) findet ab 10 Uhr der "Boarische Danz" statt. Zwei Profis zeigen den Besuchern Walzer, Zwiefache und Polkas.

Der Eintritt ins Museum kostet 10,90 Euro für Erwachsene, der Tanzkurs ist im Preis mitinbegriffen.

Festival & Markt

Noch bis 19. Juli gastiert das Sommer Tollwood im Olympiapark (U3 bis Olympiazentrum). Seit Wochen sind dort Buden mit Schmankerln aus aller Welt und Standl mit handgearbeiteten schönen Dingen aufgebaut. Viele Besucher und Besucherinnen kommen auch für die Konzerte in der Musik-Arena. Am Samstag gibt es dort Irish-Folk-Rock-Punk im Dreierpack mit Versengold, Fiddler’s Green und Saint City Orchestra (18 Uhr, Tickets für 59,80 Euro).

Auch abseits der Arena wartet ein buntes Programm: arabische Live Musik im Marrakesch-Zelt (Sa. & So. 16 - 22 Uhr), Generationenübergreifendes und inklusives Tanzen in der Half Moon Bar (So. 14-16.30 Uhr), Lachyoga in der Ruheoase (So. 15.30-16.30 Uhr) – oder man spaziert zwischen den Standln umher und schaut, wo es einen hintreibt.