Krampuslauf durch die Münchner Altstadt: Grauslige Gestalten unterwegs

Die Krampusse und Perchten machen am Sonntagnachmittag die Altstadt unsicher. Ein Spektaktel für Alt und Jung, das Tausende Zuschauer anlockt.

Zotteliges Fell, furchterregende Masken, laute Schellen und lange Besen: Es ist wieder die Zeit der Krampusse am Sonntagnachmittag in der Altstadt. Die wilden Gesellen des Nikolaus ziehen heuer über eine neue Route durch die Stadt.

Imposant und detaireich geschmückt sind die Krampusse und Perchten. Hier zum Beispiel mit einem ausgestopften Adler. © Jan Krattiger

Los geht es am Anfang des Färbergraben in der Fußgängerzone, dann am Rindermarkt vorbei über das Rosenthal, am Viktualienmarkt und am Alten Peter vorbei bis zum Alten Rathaus.

Mit der Rute unterwegs, aber nur sanft: Die Krampusse und Perchten sind mittlerweile zurückhaltender. © Jan Krattiger

Krampusse und Perchten: Gruselige Gestalten in der Münchner Altstadt am Sonntag

Organisiert wird der Lauf von der Gruppe "Sparifankerl-Pass", es sind außerdem noch weiteren 25 Gruppen aus Bayern, Österreich und dem Südtirol sowie ein Nikolaus mit dabei.

Auch Vertreter der kirchlichen Zunft sind mit dabei. © Jan Krattiger

In München kennt man die Krampusse, diese bösen Begleiter des Nikolaus, bereits seit 1740.

Ein Engel mit bedrohlichem Hintergrund. © Jan Krattiger

Früher verkleideten sich Schüler, Schulmeister und Kantoren der Frauenkirche und von St. Peter als Bischöfe und sorgten für so viel Radau, dass auch mal die Polizei ausrücken musste. Heuer sind sie etwas zahmer, aber dafür umso interessanter anzusehen.

Die Krampusse gehen gern auf Tuchfühlung, das Publikum feiert es. © Jan Krattiger

Neben den Krampussen sind auch Gestalten mit noch mehr Hörnern mit dabei: Die Perchten mit vier bis zehn Hörnern auf dem Schädel haben die Aufgabe, den Winter auszutreiben.

Riesiger Publikumsandrang beim Krampuslauf in München

Es ist ziemlich schnell für viele kein Durchkommen mehr am Sonntagnachmittag kurz vor Beginn des Krampuslaufs um 15 Uhr.

Murat Özdemir hat seinen Kindern beste Sicht aufs Geschehen ermöglicht.

Der Münchner Murat Özdemir zum Beispiel ist mit Familie da. "Ich habe versucht, etwas zu sehen, aber ich hatte das Kind auf den Schultern", sagt er. Die Kinder, die ihn begleiten, sind ganz aufgedreht und behaupten gegenüber der AZ, auf keinen Fall Angst zu haben.

Münchnerin Natalja hat heuer ihre Freunde zum Krampuslauf mitgenommen.

Die Münchnerin Natalja ist mit drei Freunden da, die den Krampuslauf noch nie selber miterlebt haben. Für sie ist es bereits das fünfte Mal.

"So etwas einmal im Jahr zu sehen, ist amüsant", findet sie. "Wir haben nur leider diesmal etwas wenig gesehen, weil wir zu spät gekommen sind", sagt sie. Wer also im kommenden Jahr unbedingt die furchteinflößenden Figuren sehen will, sollte früh vor Ort sein.