Kostüm-Trends: Heuer feiern sogar Faschingsmuffel

Auf geht's in die heiße Faschingsphase: Trendbewusste Fans verkleiden sich dieses Jahr im farbenfrohen Flower-Power-Stil, im grellen 80er Jahre-Look oder mit viel Glitzer wie Hollywoodstars.

München - Franziska (29) kann sich nicht entscheiden. Die Münchner Hotelfachfrau probiert ein Kostüm nach dem anderen an - vom schaurig-schönen Vampir-Gewand bis zum fröhlich-bunten Petticoat-Kleid, vom kurzen Dienstmädchen-Outfit zum noch kürzeren Hasenkostüm mit großen rosafarbenen Ohren.

Heuer beliebt: "Hollywoodstars und Glamour"

Alles sitzt, alles hat seinen Reiz, doch das absolut Richtige ist irgendwie doch nicht dabei - bis die Expertin persönlich schwer beladen erscheint. Waltraud Breuer, die Chefin des gleichnamigen legendären Schwabinger Kostümverleihs, bringt lange Roben mit viel Glanz und Glitzer, üppigen Schmuck und diverse Federboas. "Das braucht man für das Motto ,Hollywoodstars und Glamour', das heuer sehr beliebt ist", sagt Waltraud Breuer, während Franziska in ein opulentes goldenes Paillettenkleid steigt.

Bevorzugt glamourös

Freundin Iryna (35) wählt eine silberne Glitzer-Prachtrobe samt voluminöser Perücke. "Das ist wunderschön, ein Traum", lautet ihr Kommentar beim glückseligen Drehen vor dem Spiegel.

Neon-Flower-Power-Look: AZ-Reporterin Annette Baronikians. © Annette Baronikians

Fachfrau Breuer nickt: "Mit dieser Kostümwahl liegen Sie beide auch voll im Trend." Im Faschingskostüm-Trend 2023! Weibliche wie männliche Faschingsfans, die mit der Mode gehen, kostümieren sich heuer bevorzugt glamourös.

"Viele wollen sich in diesem Fasching so richtig herausputzen", sagt auch Tanja Wiesinger, die in den Münchner Feiermeier-Stores vielerlei für eine gelungene Party im Sortiment hat: "Ich habe den Eindruck, dass dieses Jahr sogar eigentliche Faschingsmuffel mal feiern wollen. Aufgrund der Corona-Zeit gibt es einen großen Nachholbedarf."

"Endlich kann man wieder feiern!"

Dass "richtig viel los" ist, wie sie sagt, sieht man. Ob Kaufhaus-Faschingsabteilung, edler Kostümverleih oder Partyausstatter: Allerorts scharen sich große und kleine Faschingsfans um Kostüme und entsprechende Accessoires.

Wie Breuer und Wiesinger hört beispielsweise auch Vincent Halbig vom Halloween Gore Store in der Müllerstraße (wo tatsächlich auch farbenfrohe schicke Pailletten-Outfits ein Renner sind) oft folgenden Satz: "Endlich kann man wieder feiern!"

"Neon ist dieses Jahr ein Muss"

Dafür gibt es neben dem aktuellen Glamour-Motto als großen zweiten Trend eher ein wenig Bad-Taste-Verkleidung: Die 80er Jahre mit Aerobic-Klamotten, Netzshirts, Stirnbändern, Stulpen und Co. sind angesagt.

Eine Expertin in Sachen (Faschings-) Kostüme: Waltraud Breuer mit edlen Glitzerroben. © Annette Baronikians

"Bei uns gibt's heuer einen echten Ansturm auf bunte Trainingsanzüge", sagt Vincent Halbig und zeigt Exemplare in den knalligsten Farben: "Neon ist da dieses Jahr ein Muss."

Flower-Power: Schlaghosen, Rüschenblusen und Fellwesten

Waltraud Breuer hat in Pink, Grell-Grün, -Gelb oder -Orange so gut alles, was das Herz begehrt - und auch an die Flower-Power-Zeit erinnert: Schlaghosen, Rüschenblusen, Fellwesten oder bunte Kleidchen mit weiten Trompetenärmeln. Für ein solches farbenfrohes "Trend-Outfit" samt knallpinker (Plastik-)Stiefel, Boa und Riesenbrille hat sich auch die AZ-Reporterin entschieden. Das Paar aus der Nachbarkabine wählte letztendlich den zweiten Faschingstrend und zieht nun im glamourösen Marilyn-Monroe- und Fred-Astaire-Look zum Faschingsendspurt los.

Spaß ist garantiert: für trendbewusste und weniger modische Fans, die auch dieses Jahr doch wieder am liebsten nur zu Ringelshirt und roter Pappnase greifen. Wie sagte doch Faschingsexpertin Tanja Wiesinger: "Als Last-Minute-Kostüm kann man notfalls ja immer noch einfach einen Bademantel oder Kimono überziehen."