Konzert in München: Kult-Boygroup soll 2027 in der Allianz Arena auftreten
Backstreet’s back, alright! Und zwar 2027 in München. Nach zehn ausverkauften Konzerten in Düsseldorf kommen die Backstreet Boys in die Allianz Arena. Das berichtet Bild.de unter Berufung auf Bayern 3.
In der Sendung "Die Frühaufdreher" gab der Radiosender bekannt, dass er die Show präsentieren wird. Einen konkreten Konzerttermin nannte er allerdings nicht. Zuletzt war die US-Gruppe 2022 in München zu Gast – damals in der Olympiahalle.
München könnte nicht die einzige deutsche Station der Tour bleiben. Laut einem bislang unbestätigten Leak, über den Bild berichtet, sollen die Backstreet Boys 2027 auch in Hamburg und Berlin auftreten. Zudem sei ein Konzert in Wien im Gespräch. Offiziell bestätigt waren diese Auftritte am Freitagmorgen allerdings noch nicht.
Fest stehen bislang lediglich vier Konzerte in London: am 8., 9., 11. und 12. Juni 2027.
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