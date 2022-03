Konzert der Rolling Stones im Olympiastadion München: Tickets im Vorverkauf

Die Rolling Stones kommen am 5. Juni 2022 für ein Konzert ins Olympiastadion nach München. Worauf Konzertbesucher im Vorfeld achten müssen.

Die Rolling Stones kommen im Juni für ein Konzert ins Olympiastadion in München. (Archiv)

München - 60 Jahre Rolling Stones: Zu ihrem Jubiläum gehen die Rolling Stones 2022 auf große "Sixty"-Tour und sind auch einen Abend im Olympiastadion in München zu Gast.

Rolling Stones in München: Tickets im Vorverkauf

Am Pfingstsonntag, 5. Juni 2022, um 19.30 Uhr spielen die Rolling Stones um Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood ihre Hits im Olympiastadion in München. Es wird die erste Tour seit dem Tod von Schlagzeuger Charlie Watts, der von Steve Jordan ersetzt wird.

Am Montag gaben die Rolling Stones die Daten für die Tour bekannt. "Die Steine rollen weiter!", schrieben sie zu einem Video bei Social Media. Am 5. Juni machen sie Stopp in München.

Wer live dabei sein will, kann sich ab Mittwoch, 16. März um 12 Uhr Karten im exklusiven Vorverkauf bei eventim sichern. Der reguläre Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen startet am Freitag, 18. März, ebenfalls um 12 Uhr.

Die weiteren Termine der "Sixty"-Tournee der Rolling Stones