Kontrolle über Porsche verloren: Drei Verletzte und Komplettsperrung bei Unfall auf der A8

Drei Verletzte, zwei Pkw mit Totalschaden und eine gesperrte Autobahn Richtung Stuttgart. Dies ist das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen.

Um den eingeklemmten Porsche-Fahrer zu befreien, musste die Feuerwehr das Fahrzeugdach aufschneiden.

Bei einem Unfall am Beginn der A8 Richtung Stuttgart, kurz hinter dem Verkehrskreisel bei Obermenzing, wurden am Mittwochmorgen drei Personen verletzt. Wie die Polizei auf AZ-Anfrage erklärte, verlor gegen 8.30 Uhr ein 23-jähriger Porsche-Fahrer aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen schleuderte zunächst gegen die linke Leitplanke und kollidierte dann mit einem Volvo.

Der Unfall wurde sowohl von der automatischen Notrufmeldung der beteiligten Fahrzeuge als auch von mehreren Anrufern gemeldet. Dabei wurde auch berichtet, dass sich in den Fahrzeugen noch mehrere Personen befinden würden.

Porsche-Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt

Am Ort des Geschehens eingetroffen, sperrte die alarmierte Feuerwehr zunächst die Fahrspuren Richtung Stuttgart und sicherte die Unfallstelle. Durch die Kollision wurde der 23-Jährige in seinem Porsche eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Dafür wurde das Dach des Fahrzeugs aufgeschnitten. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Großhadern gebracht.

Auch beim Volvo musste die Feuerwehr technisches Gerät einsetzen. © Berufsfeuerwehr München

Im Volvo saßen eine 45-jährige Fahrerin und eine 43-jährige Beifahrerin. Auch hier musste die Feuerwehr technisches Gerät einsetzen, um die 45-Jährige aus dem Fahrzeug zu befreien. Im Verlauf des Einsatzes klagte die Beifahrerin über gesundheitliche Beschwerden. Auch die beiden Damen wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Klinikum Großhadern transportiert.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Zeit der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Autobahn in Richtung Stuttgart zeitweise komplett gesperrt.