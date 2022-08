Konkurrenzkampf im Rotlichtmilieu: Münchner Polizei greift ein

Eine 21-Jährige hat sich in einem Hotel im Marsfeld einquartiert. Sehr zum Ärger einer 37-Jährigen.

Den Streit zwischen zwei Prostituierten in München musste schließlich die Polizei schlichten. (Symbolbild)

München - Weil eine deutlich jüngere Konkurrentin mitten im Sperrbezirk als Prostituierte arbeitete und ihr damit die Kunden wegschnappt, war eine 37-jährige Sexarbeitern vom Stadtrand ziemlich sauer und wollte die 21-Jährige deshalb zur Rede stellen. Was nicht ganz so ablief, wie geplant.

Spanierin arbeitete ordnungsgemäß am Stadtrat

Die 37-jährige Spanierin hat alle in ihrer Branche vorgeschriebenen Papiere, zahlt auch brav Steuern auf ihre Einnahmen und arbeite ausschließlich außerhalb des Sperrbezirks am Stadtrand, wie in München festgelegt.

Ihre Konkurrentin hatte sich dagegen in einem Hotel im Marsfeld einquartiert, wo sie ihre Kunden empfing.

Via Internet nahm die 37-Jährige Kontakt zu der Venezolanerin auf. Sie gab sich als Kundin aus und verabredete sich mit der 21-Jährigen am vergangenen Donnerstag abends gegen 20 Uhr im Hotel.

Die Aussprache von Kollegin zu Kollegin fiel dann aber doch ziemlich kurz aus. Polizisten platzen herein.

21-Jähriger arbeitete illegal

Ein Mitarbeiter des Hotels in der Marsstraße hatte die Beamten verständigt, und gemeldet, dass im Haus illegale Prostitution betrieben werde.

Die Polizisten überprüften den Personalausweis der 21-Jährigen. Die Frau hielt sich tatsächlich unerlaubt in Deutschland auf, hatte ihr Gewerbe auch nicht angemeldet.

Als die Beamten ihr Hotelzimmer durchsuchten, fanden sie zudem eine kleinere Menge Kokain und Cannabis. Gegen die 21-Jährige läuft ein Verfahren wegen illegaler Prostitution.