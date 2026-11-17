Kommt ein Verkehrschaos am Wochenende? Denn auf der A99 im Osten Münchens ist eine Komplettsperrung geplant - auf einer der am meisten befahrenen Autobahnen. Was man dazu wissen muss.

Vom 20. bis 23. November soll die Autobahn 99 zwischen den Autobahnkreuzen München-Ost und München-Süd in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt werden. (Archivbild)

Ein Abschnitt des vielbefahrenen Autobahnrings im Osten Münchens wird Ende November ein Wochenende lang komplett gesperrt. Grund sei der Abriss einer Brücke über die Autobahn 99 bei Haar, teilte die Autobahn GmbH für Südbayern mit. Das Unternehmen des Bundes rechnet mit massiven Verkehrsbelastungen in ganz München und darüber hinaus und rät dazu, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Antworten auf wichtige Fragen.

Wann ist die Sperrung geplant?

Die Sperrung soll am 20. November, einem Freitag, um 20.00 Uhr nach dem Berufsverkehr beginnen. Spätestens am Montag (23. November) um 5.00 Uhr morgens soll die Strecke wieder freigegeben werden. Laut Autobahn GmbH handelt es sich um das verkehrsärmste Wochenende des Jahres.

Um welche Strecke geht es genau?

Betroffen ist die A99 zwischen den Autobahnkreuzen München Süd und München Ost. Mit der Ostumgehung trifft es eine der am stärksten frequentierten Autobahnen Deutschlands. Durch ihre Anbindung an wichtige Autobahnen wie die A9, die A92 oder die A8 sei sie zudem ein zentraler Bestandteil der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH. An einem durchschnittlichen Tag seien hier fast 100.000 Fahrzeuge unterwegs.

Die Autobahn GmbH des Bundes rechnet im Großraum München mit massiven Verkehrsbehinderungen. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa

Sind alle Ausfahrten betroffen?

Nein. Wer von den Ausfahrten Hohenbrunn oder Ottobrunn Richtung Süden fahren will, kann die A99 nutzen – schließlich muss er ja nicht den Bereich der Autobahnbrücke passieren. Gleiches gilt für Autofahrer, die in Haar auf die A99 Richtung Autobahnkreuz München-Ost einbiegen wollen. Auch die Bundesstraße 304, die über die Autobahn führt, bleibt offen.

Wo wird es Staus geben?

Für die A99 gibt es keine leistungsfähige parallele Autobahnverbindung. Deshalb muss sich der Verkehr durch München quälen. Für das Straßennetz im gesamten Stadtgebiet würden deshalb massive Belastungen erwartet, so die Autobahn GmbH. Auch die umliegenden Landkreise München, Ebersberg und Erding werden der Prognose nach unter Verkehrsbehinderungen leiden. Auch eine Autofahrt zur Messe oder zum Flughafen könnte erheblich länger dauern.

Was wird Autofahrern geraten?

Der Tipp der Verkehrsexperten: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und auf alle nicht nötigen Autofahrten verzichten. Das sei auch wichtig, um Rettungswege für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste freizuhalten. "Verschieben Sie Umzüge, Ausflüge und Termine, solange das noch ohne Aufwand möglich ist." Und der ADAC empfiehlt: "Wer unbedingt fahren muss, sollte die Region weiträumig umfahren und auf jeden Fall eine Menge Geduld mitbringen".

Gibt es Umleitungen?

Schon Hunderte Kilometer vor München soll der Verkehr auf andere Strecken umgeleitet werden. Insbesondere der Lastwagenverkehr Richtung Brenner sollte bereits in Würzburg auf die A7 und die A96 ausweichen und in Österreich den Arlbergtunnel nutzen, heißt es. Wer aus dem Raum Nürnberg kommt und etwa Richtung Tauernautobahn, Wien oder Osteuropa reisen will, dem wird empfohlen, bereits in Nürnberg die A3 Richtung Regensburg und Passau zu nehmen. Dasselbe gelte in umgekehrter Richtung für Reisende, die aus dem Süden kommen.

Autofahrer, die etwa zum Brenner wollen, sollen bereits ab Würzburg eine Ausweichstrecke wählen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Warum ist die Sperrung notwendig?

Die Autobahnbrücke bei Haar auf der Bundesstraße 304 wurde 1973 errichtet. Inzwischen sei sie in einem so schlechten Zustand, dass nur noch der Abriss bleibe. Und der muss in einem Stück erfolgen. Bei einem Teilabrisse wäre zu befürchten, dass die restliche Brücke unkontrolliert auf die Fahrbahn der A99 stürze, erklärt die Autobahn GmbH. Gearbeitet werde aber rund um die Uhr, auch nachts und am Sonntag.

Wie geht es nach dem Abriss weiter?

An selber Stelle will der Bund dann eine neue Brücke über die Autobahn bauen, die Ende 2028 fertig sein soll. Bis dahin fließt der Verkehr schon seit August über eine Behelfsbrücke.