Update

Kommunalwahl München 2026: Wahlhelfer gesucht – Infos und Vergütung

Die Stadt München sucht engagierte Wahlhelfer für die Kommunalwahl am 8. März 2026. Hier finden Sie alle Infos zu Einsatzzeiten, Schulungen und einer Aufwandsentschädigung von bis zu 180 Euro.
André Wagner |
Viel auszuzählen: Bei der letzten Kommunalwahl war das durch die Coronamaßnahmen noch komplizierter. (Archiv)
Viel auszuzählen: Bei der letzten Kommunalwahl war das durch die Coronamaßnahmen noch komplizierter. (Archiv) © dpa/Sven Hoppe

Am 8. März 2026 finden in München die Kommunalwahlen statt. Über eine Million Bürger und Bürgerinnen sind an diesem Tag aufgerufen, ihre Stimmen für das Amt des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin, den Stadtrat mit seinen 80 Mitgliedern und die 25 Bezirksausschüsse abzugeben. Damit auch jede abgegebene Stimme gezählt wird, werden am 8. und 9. März rund 14.000 Wahlhelfende im Einsatz sein.

Noch hat die Stadt München aber nicht ausreichend Wahlhelfer zusammen. Aktuell benötigt das Wahlamt München noch Freiwillige, die in den Wahlräumen und Briefwahlzentren mithelfen.

Wahlhelfer erhalten eine Aufwandsentschädigung 

Die Landeshauptstadt belohnt diesen Einsatz für die Demokratie mit einer Aufwandsentschädigung zwischen 130 und 180 Euro – je nach Aufgabe im Wahlvorstand. Für den Einsatz am Sonntag können Wahlhelfende entweder einen freien Tag (Beschäftigte im öffentlichen Dienst) oder zusätzlich 50 Euro (alle Wahlhelfenden) beantragen. Für die Einsatzzeit am Montag erstattet die Stadt Arbeitgebern die Personalkosten.

Wahlhelfer werden – Voraussetzungen und Schulung

Alle Interessierten, die mindestens 18 Jahre alt sind und die deutsche Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit eines anderen EU-Mitgliedstaats besitzen, können sich als Wahlhelfer anmelden. Vorkenntnisse aus vorherigen Wahlen sind nicht notwendig, das Wahlamt hält im Vorfeld der Kommunalwahl Schulungen ab – sowohl in Präsenz, als auch online.

Infos und Anmeldung findet man online.

Seit dem 28. Januar verschickt die Stadt die Wahlunterlagen an alle rund 1,1 Millionen Münchner, die an der Wahl teilnehmen dürfen. Bis Sonntag, 15. Februar sollten alle ihre Unterlagen bekommen haben. Falls nicht, soll man sich beim Wahlamt melden. 

30 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Sim1 am 30.01.2026 07:40 Uhr / Bewertung:

    Mimimi………ja, ich hatte dieses Mal auch gezögert, mich als Wahlhelfer zu melden, weil es sehr umfangreich wird. Aber nachdem weiterhin Helfer gesucht werden, habe ich mich dann doch angemeldet. Man fängt an, zählt, und ist irgendwann fertig. Manche diskutieren hier länger als sie zum Auszählen gebraucht hätten.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte am 29.01.2026 19:28 Uhr / Bewertung:

    Unglaublich, dass sich nicht 1.000 arbeitsfähige Bürgergeldempfänger finden, die sich ein Taschengeld verdienen möchten. Es wird doch ständig gejammert, dass die Stütze kaum zum Leben reicht.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Bongo am 10.01.2026 07:14 Uhr / Bewertung:

    Antwort an Chris 1860:
    Wenn der Analyst so auszählt, wie er schreibt, dann wunderst einen nicht, dass manchmal bei einer Nachzählung ein anderes Ergebnis herauskommt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
