Kommunalwahl 2026 in München: Krank am Wahlsonntag – was kann ich tun?

Oberbürgermeister, Stadtrat und Bezirksausschüsse: Am Sonntag wählen die Münchnerinnen und Münchner, wer sie in den nächsten sechs Jahren politisch vertreten wird. Die AZ hält Sie in diesem Artikel aktuell auf dem Laufenden zu Resultaten, politischen Entwicklungen und interessanten Hintergründen.

Ob fürs Stadtviertel, den Stadtrat oder die Stadtspitze: 1.097.098 Wahlberechtigte Münchnerinnen und Münchner sind an diesem Wahlsonntag aufgerufen, bei der Kommunalwahl ihre Stimme abzugeben. Alle sechs Jahre können sie ihre direkten Vertreterinnen und Vertreter wählen und damit die Richtung der Stadtpolitik für die nächste Wahlperiode bestimmen.

Oft geht’s dabei um Dinge direkt vor der eigenen Haustür, oft um solche, die die Stadtentwicklung über Jahre und Jahrzehnte prägen. Umso wichtiger, dass möglichst viele Bürger abstimmen.

Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl 2026 in Bayern liegen auf einem Tisch. Die Kommunalwahlen in Bayern finden am 8.3.2026 statt. © dpa/Sven Hoppe

Was genau wird gewählt?

Abgestimmt wird auf drei Wahlzetteln. Für die Wahl des Oberbürgermeisters haben Sie genau eine Stimme und dürfen auch nur eine Person ankreuzen. Für den Stadtrat haben Sie 80 Stimmen. Für den Bezirksausschuss haben Sie zwischen 19 und 45 Stimmen – je nach Größe des Stadtbezirks. Sie können kumulieren, panaschieren oder eine Liste wählen.

Den Stimmzettel für die Bezirksausschusswahl erhält nur, wer zwei Monate oder länger im jeweiligen Stadtbezirk mit Hauptwohnsitz gemeldet sind.

Eine Postbotin fährt an großflächige Plakate der Bürgermeisterkandidaten für SPD und CSU vorbei, die an einer Strasse im Norden der bayerischen Landeshauptstadt nebeneinander hängen. Die nächsten Kommunalwahl finden am 8. März 2026 statt. © dpa/Peter Kneffel

Wo wähle ich?

Die Adresse Ihres Stimmlokals ist oben rechts auf Ihrer Wahlbenachrichtigung eingetragen.

Wie läuft die Wahl am Sonntag ab?

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sie müssen ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Lichtbildausweis mitbringen.

Ist die Wahlbenachrichtigung am Wahltag nicht auffindbar, können Sie mit einem gültigen Ausweisdokument in Ihrem Wahllokal wählen.

Ihre Briefwahlunterlagen müssen bis Sonntag, 18 Uhr, bei der Stadt eingegangen sein. Sie können Briefwahlunterlagen nicht in den Wahlräumen abgeben! Die Wahlbriefe können persönlich in die Behördenbriefkästen am KVR und am Rathaus sowie an den Sonderabgabestellen (nur am Wahlsonntag) eingeworfen werden. Diese befinden sich am KVR, Ruppertstraße 19 und Ruppertstraße 11, sowie am Rathaus, Marienplatz 8.

Eine Frau geht am Europaplatz an diversen Plakaten zur bayerischen Kommunalwahl vorbei. © dpa/Peter Kneffel

Die Standorte der Sonderabgabestellen werden am Sonntag veröffentlicht. Dort befindet sich entweder eine versiegelte Wahlurne, die von Sicherheitspersonal beaufsichtigt wird, oder es gibt einen gekennzeichneten „Wahlbriefkasten“. Die letzte Leerung der Wahlurnen/Briefkästen an den Sonderabgabestellen ist am 8. März 2026, 18 Uhr.

Was ist, wenn ich am Wahlsonntag krank bin?

Spontan erkrankte Wahlberechtigte können am Wahlsonntag bis 15 Uhr Briefwahlunterlagen im Kreisverwaltungsreferat abholen lassen. Vorzulegen sind ein ärztliches Attest, eine Vollmacht und ein Ausweis der bevollmächtigten Person.

Wann gibt’s die ersten Wahlergebnisse?

Die Ergebnisse der Kommunalwahlen werden auf der veröffentlicht. Am Wahlsonntag ist von etwa 9.30 bis 17.30 Uhr der Stand der Wahlbeteiligung abrufbar. Mit ersten validen Ergebnissen zur OB-Wahl kann voraussichtlich ab 19.30 Uhr gerechnet werden. Trendmeldungen zur Stadtratswahl, einschließlich der voraussichtlichen Sitzverteilung, werden nach Eingang der Ergebnisse ab circa 21 Uhr präsentiert.

Eine Frau fährt mit einem E-Roller an Wahlplakaten verschiedener Parteien in der bayerischen Landeshauptstadt vorbei. Die nächsten Kommunalwahl finden am 8. März 2026 statt. © dpa/Peter Kneffel

Vorläufige Auszählungsergebnisse der Stadtratswahl nach Bewerbern sind am Montag, 9. März 2026, ab 17 Uhr abrufbar. Geprüfte vorläufige Auszählungsergebnisse sind am Mittwoch, 11. März 2026 abends online. Die geprüften vorläufigen Auszählungsergebnisse der Bezirksausschusswahlen werden am Freitag, 13. März 2026 veröffentlicht.

Wann kommt es zur Stichwahl?

Sollte bei der Wahl zum Oberbürgermeister am 8. März kein Kandidat über 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so kommt es zur Stichwahl. Der Termin ist immer 14 Tage nach der Wahl angesetzt, also Sonntag, 22. März 2026.