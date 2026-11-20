Die A99 zwischen München-Ost und München-Süd ist ab Freitagabend für 60 Stunden gesperrt – die marode Autobahnbrücke bei Haar muss abgerissen werden. Das führt in München und im Umland über das gesamte Wochenende zum Ausnahmezustand auf den Straßen. Was Polizei und Autobahngesellschaft raten.

Eine Luftaufnahme der Autobahnbrücke über die A99 bei Haar. Eine Behelfsbrücke steht inzwischen rechts von der alten Brücke.

Ab Freitagabend, 20 Uhr, wird es ernst auf der A99 im Münchner Osten: Der Abriss der fast 60 Jahre alten maroden Brücke bei Haar beginnt. Der Autobahnring zwischen dem Kreuz München-Ost und dem Kreuz München-Süd ist daher bis zum kommenden Montag, 5 Uhr, komplett gesperrt.

Ab 18 Uhr geht's los

Bereits um 18 Uhr werden heute Abend die Anschlussstellen Hohenbrunn und Ottobrunn in Fahrtrichtung Norden sowie Haar in Fahrtrichtung Süden geschlossen. Ab 20 Uhr ist dann der komplette Bereich der A99 zwischen dem Kreuz München-Ost und dem Kreuz München-Süd für den Verkehr gesperrt.

Die Grafik der Autobahn GmbH zeigt, wie sich die Vollsperrung der A 99 bei Haar am Wochenende wie ein Hitzefleck über das gesamte Münchner Straßennetz ausbreitet. © Ralph Hub

Keine Schleichwege, um Staus zu umgehen

Die Auswirkungen werden in München und dem gesamten Umland der Landeshauptstadt für Autofahrer zu spüren sein. Vor allem in München und ganz besonders auf dem Mittleren Ring wird der Auto- und Lkw-Verkehr deutlich zunehmen, mit erheblichen Auswirkungen. Stadt, Autobahngesellschaft und Polizei gehen von extremen Staus aus. Für das Straßennetz in ganz München werden nach Einschätzung der Autobahn GmbH massive Belastungen erwartet. Denn für die A99 gibt es keine parallele Autobahnverbindung. Deshalb muss sich der Verkehr über das komplette Wochenende durch München quälen.

Eine Anzeigetafel am Fahrbahnrand im Münchner Stadtgebiet weist auf die Sperrung der A99 zwischen den Autobahnkreuzen München Süd und München Ost hin. © Julian Degler

Alles ist besser als das Auto

Die Warnungen sind entsprechend drastisch: "Bitte steigen Sie nicht ins Auto, meiden Sie alle Autofahrten, die Sie meiden können, und wenn es sich nicht vermeiden lässt, planen Sie Zeit ein", rät Sabine Wiedemann von der Autobahn GmbH. Es werde an diesem Wochenende "definitiv länger dauern". Der Tipp von Verkehrsexperten: lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.

Autofahrten zu vermeiden, sei auch wichtig, um Rettungswege für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste freizuhalten. "Verschieben Sie Umzüge, Ausflüge und Termine." Der ADAC empfiehlt: "Wer unbedingt fahren muss, sollte die Region weiträumig umfahren und auf jeden Fall eine Menge Geduld mitbringen".

Sabine Wiedemann, Abteilungsleiterin Brückenmodernisierung bei der Autobahn GmbH, (li.) © Ralph Hub

Dieselfahrverbot am Ring teilweise aufgehoben

Für den Großraum München ist laut Autobahn GmbH der Mittlere Ring die "Alternativroute". Die offizielle Empfehlung ist die Umfahrung über den Mittleren Ring Ost - sowohl aus Richtung Norden als auch Süden kommend. Pkw-Fahrer können, anders als Lkw-Fahrer, allerdings auch den Mittleren Ring West nutzen. Während der Vollsperrung ist nach Angaben der Münchner Polizei das Lkw-Dieselfahrverbot in östlichen Teilen des Mittleren Rings aufgehoben. Im westlichen Bereich gilt das Verbot weiter. Auch die Chiemgaustraße zwischen A995 und A8 ist aufgrund einer Bahnunterführung mit Maximalhöhe nicht für den Lastwagen geeignet. Der Föhringer Ring bleibt für Lkw gesperrt.

Auswirkungen weit über das Stadtgebiet hinaus

Auch die umliegenden Landkreise München, Ebersberg und Erding werden laut der Prognose unter Verkehrsbehinderungen leiden. Eine Autofahrt zur Messe oder zum Münchner Flughafen könnte zudem erheblich länger dauern. Rettungsdienste und Freiwillige Feuerwehren im Münchner Umland sind informiert und haben ihre Routenplanung entsprechend angepasst. Bei Einsatzfahrten nutzen sie Blaulicht und Martinshorn, um durchzukommen.

Ein Hinweisschild am Fahrbahnrand bei Haar. Auch in den Landkreisen München, Ebersberg und Erding wird man die Verkehrsbehinderungen spüren. © Julian Degler

Polizei stellt Einsatzkonzept um

Die Münchner Polizei hat sich auf einen Sondereinsatz eingestellt. Zusätzliche Verkehrskräfte sollen bei Unfällen schnell reagieren, Verkehrsströme regeln und Umleitungen organisieren. "Unser Hauptziel ist, dass der Verkehr so gut wie möglich fließen kann", so Polizeisprecher Werner Kraus.

Bayern-Fans stehen als Erste im Stau

Der Grund, weshalb die Abrissarbeiten auf dieses Wochenende fielen, ist schnell erklärt: Statistisch ist es das Wochenende mit dem geringsten Verkehrsaufkommen im Jahr. In Spitzenzeiten sind auf der A99 täglich bis zu 120.000 Fahrzeuge unterwegs. An diesem Wochenende rechnet die Autobahn GmbH mit rund 80.000. Größere Veranstaltungen in München finden nicht statt, außer dem Spiel des FC Bayern gegen Köln am Freitagabend in der Allianz Arena. Bei der Heimreise könnten Fans, die mit dem Auto unterwegs sind, bereits im Stau stehen.

Ein Bagger bei Abrissarbeiten an einer Autobahnbrücke. (Symbolbild) © IMAGO/Jochen Tack

So funktioniert der Abriss

Knapp 100 Meter lang und rund 30 Meter breit ist die alte Stahlbetonbrücke. Innerhalb von nur knapp 60 Stunden soll sie abgerissen werden. Das übernehmen sechs Bagger, die am Abend unmittelbar nach der Sperrung der A99 loslegen. Die Bagger können allerdings nur von einer Seite arbeiten, weil auf der anderen die Behelfsbrücke steht. Die provisorische Brücke ist während des ganzen Wochenendes befahrbar für den Verkehr der B304. "Bis Montag, 5 Uhr, ist der Zeitplan schon sehr sportlich, da gibt es kaum Beschleunigungsmöglichkeiten", heißt es bei der Autobahngesellschaft.

Darum muss die alte Brücke weg

Die Brücke, die jetzt abgerissen wird, stammt aus dem Jahr 1973. Bei der letzten Überprüfung zeigte sich, dass sich ihr Zustand schneller verschlechtert hat als erwartet. Die Prüfer gaben dem Bauwerk die Note 3,5, die schlechteste Note wäre eine 4,0. "Der Beton ist abgebröckelt, und Teile der Spannglieder waren bereits ankorrodiert", sagt Sabine Wiedemann, Abteilungsleiterin Brückenmodernisierung bei der Autobahn GmbH. Um jedes Sicherheitsrisiko auszuschließen, bleibt nur der komplette Abriss. Die neue Brücke soll dann 2028 fertig werden.