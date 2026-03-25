Kommt die nächste Großveranstaltung? München wird sich um die Leichtathletik-WM bewerben

München will nicht nur Olympia. Die Stadt bewirbt sich auch noch um die Leichtathletik-WM 2029 oder 2031. Warum das nicht alle im Stadtrat gut finden.

2022 haben im Olympiastadion die European Championships statt gefunden. 2029 oder 2031 könnten hier wieder Leichtathletik-Wettkämpfe stattfinden.

München bewirbt sich um die Leichtathletik-WM 2029 oder 2031. Das hat der Stadtrat an diesem Mittwoch beschlossen.

Das Sportevent dauert neun Tage und wird bis zu 110 Millionen Euro kosten. Die Stadt muss davon voraussichtlich nur ein Drittel selbst tragen. Den Rest teilen sich Bund und Freistaat.

Eine deutliche Mehrheit im Stadtrat sprach sich für die Bewerbung aus. "Nach Olympia ist die Leichtathletik-WM die bedeutendste Sportveranstaltung der Welt", sagte Beppo Brem von den Grünen. Es werden rund 2200 Athleten aus 195 Nationen in 50 Wettkämpfen gegeneinander antreten.

Brem erinnerte außerdem daran, dass die Stadt gerade für viel Geld den Olympiapark saniert, wo die WM stattfinden soll. Die 110 Millionen Euro fallen nämlich nicht für neue Sportstätten an. Der Betrag ist notwendig, um das Minus, das die Veranstaltung voraussichtlich machen wird, auszugleichen.

SPD: "Ein richtiger Schritt hin zu Olympia"

Kathrin Abele von der SPD nannte die Bewerbung einen richtigen Schritt hin zu Olympia. Das Rathaus bewirbt sich (so wie Hamburg, Berlin und das Ruhrgebiet) um Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Im Herbst steht fest, welche deutsche Stadt in dem Bewerbungsprozess eine Runde weiter kommt. Um diese Entscheidung zu fällen, hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) eine komplexe Bewerbungsmatrix entwickelt. Ein Kriterium dabei ist, welche anderen Sportgroßveranstaltungen die Städte gemacht haben.

"Gerade bekommen wir viele Anfragen für Sportgroßveranstaltungen", sagte Kathrin Abele. Die SPD beantragte deshalb, dass die Verwaltung einen Arbeitskreis bildet, der aufzeigt, welche Ereignisse auf die Stadt zukommen. Denn die Haushaltslage ist angespannt und gleichzeitig stehen Baustellen an der Infrastruktur (etwa Sanierungen von Brücken) an. Das alles müsse aufeinander abgestimmt und geplant werden, findet die SPD.

Für die Bewerbung um die Leichtathletik-WM sprachen sich auch die CSUlerin Ulrike Grimm und die FDPlerin Gabriele Neff aus. Die Bewerbung sei ein wichtiger, mutiger Schritt, sagte Grimm. Und Neff nannte die WM wichtig für die Jugend und den Zusammenhalt in der Stadt.

Darum ist Die Linke dagegen

Kritisch zeigte sich Die Linke. "Wir würden vielleicht zustimmen, wenn die Haushaltslage anders wäre", sagt Brigitte Wolf von der Linken. Sie erinnerte daran, dass der Stadtrat in der gleichen Sitzung den Zuschuss für "Mini München" um rund eine halbe Million kürzte. Und daran, dass die Sanierung eines Jugendtreffs abgeblasen wurde – aus finanziellen Gründen. Der Stadtrat entschied sich jedoch mehrheitlich für eine andere Prioritätensetzung.