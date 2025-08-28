Zum Münchner Flughafen zu kommen, ist beschwerlich. Dieser prominente SPDler will nun für einen neuen ICE-Halt kämpfen. Denn aus seiner Sicht geht es um mehr als Komfort.

28. August 2025 - 17:10 Uhr

Zum Münchner Flughafen zu kommen, ist eine Reise an sich. Deshalb fordern viele nun eine bessere Anbindung.

Diesen Sommer haben es wieder viele erlebt: wie beschwerlich die Fahrt zum Münchner Flughafen ist. Mit der S-Bahn dauert es leicht eine Stunde – und man muss bangen, nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben.

Unvergessen ist die Idee vom ehemaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU), mit einem Transrapid in nur zehn Minuten vom Hauptbahnhof zum Flughafen zu kommen. Vor über 15 Jahren wurde das Projekt beerdigt. Geändert hat sich am mühsamen Weg also nichts.

Der Münchner SPD-Abgeordnete Sebastian Roloff setzt sich nun dafür ein, dass doch etwas vorangeht. Nicht in puncto Transrapid. Aber er fordert vom Verkehrsministerium einen neuen ICE-Halt am Flughafen. "Ich erwarte, dass der ICE-Halt zeitnah geprüft wird", sagt Roloff zur AZ. Er ist auch Mitglied im Bundesvorstand der SPD.

Sebastian Roloff vertritt den Münchner Süden im Bundestag. Er will dafür kämpfen, dass der Flughafen besser angebunden wird. © Susie Knoll

Anlass für die Forderung ist eine neue Studie des Ifo-Instituts, der zufolge München und Oberbayern wirtschaftlich von einer ICE-Anbindung profitieren würden. Im Milliarden-Bereich, wie Roloff sagt. "Es geht also nicht nur um Komfort." Sondern auch um die Frage, wo sich Unternehmen ansiedeln, wo Tagungen und Kongresse stattfinden, wo sich Fachkräfte niederlassen.

"Das ist nicht die Transsibirische Eisenbahn"

Zuerst muss er Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) überzeugen. "Ich sehe aber keine Argumente, die dagegen sprechen", sagt Roloff. Seiner Einschätzung nach dürfte die Trasse nicht allzu schwierig zu realisieren sein – denn immerhin liegen da ja schon Gleise. "Es geht hier ja nicht um die Transsibirische Eisenbahn", meint der SPDler.

Und was, wenn Bund und Bahn trotzdem nicht mitmachen? Dann sollte die Stadt tätig werden, findet Roloff. Sie sollte dann eine überirdische U-Bahn bauen. Anders als die S-Bahn müsste sie nicht so oft halten. Und anders als die S-Bahn wäre für sie nicht der Freistaat zuständig, die Stadt könnte eigenständig handeln. Der große Haken dabei: Dann müsste München das Ganze wohl auch selbst zahlen.