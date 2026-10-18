Kokain-Deal eskaliert: Zwei Männer in München verletzt

Ein geplatzter Kokain-Deal vor dem Pineapple Park in München eskaliert mitten in der Nacht: Ein 19-Jähriger schlägt mit einem Baseballschläger zu, ein Komplize mischt mit, zwei Männer werden verletzt – die Polizei rückt mit zahlreichen Streifen an.

Die ehemalige Paketposthalle in München an der Arnulfstrasse soll künftig für für Kulturveranstaltungen genutzt werden und heißt nun Pineapple Park.

Sonntag mitten in der Nacht ist die Münchner Polizei eingeschritten, weil ein 19-Jähriger mit einem Baseballschläger am Pineapple Park (Arnulfstraße) zugeschlagen hat. Offenbar wollte sich der Teenager mit mazedonischen Wurzeln auf diese Weise für eine Abfälligkeit revanchieren. Kurz zuvor gegen 2 Uhr soll er nämlich versucht haben, Kokain an einen 24-Jährigen zu verkaufen.

Kurz nach Mitternacht war der Teenager mit einem Mercedes auf den Vorplatz des Pineapple Park gefahren und suchte eben nach Kundschaft. Die Polizei geht davon aus, dass der 19-Jährige selbst unter dem Einfluss von Drogen stand, womöglich Kokain.

Beamte sind schnell vor Ort und nehmen die Angreifer fest

Als er den 24-Jährigen mit dem Baseballschläger attackierte, hatte er offenbar Unterstützung von einem 30-Jährigen, einem Mann mit kosovarischer Herkunft. Als ein 52-jähriger Münchner Serbe dem 24-Jährigen helfen wollte, sich zu verteidigen, sei auch der angegriffen worden, so die Polizei.

Zeugen hatten die Polizei schon längst alarmiert. Eine Vielzahl von Streifen sowie der Rettungswagen rückten an. Der 24-Jährige musste in einer Klinik behandelt werden. Der 52-Jährige brauchte ebenfalls ärztliche Behandlung. Die beiden Angreifer (19 und 30 Jahre) wurden festgenommen und ins Präsidium gebracht. Die Polizei zeigte die Männer wegen gefährlicher Körperverletzung an. Beide sind bereits wegen ähnlicher Fälle polizeibekannt.