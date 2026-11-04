Koffer am Münchner Ostbahnhof vergessen - Besitzer muss Polizeieinsatz zahlen

Mitten im Berufsverkehr macht ein vergessener Koffer am Münchner Ostbahnhof Ärger. Ein Entschärfungsteam rückt an. Dann meldet sich der Besitzer – und muss nun für den Einsatz zahlen.

München

Wegen eines herrenlosen Koffers hat die Polizei am Ostbahnhof in München mitten im abendlichen Berufsverkehr zwei Bahnsteige gesperrt. Ein Entschärfungsteam untersuchte das Gepäckstück und befand es für ungefährlich, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

Entschärfungsteam untersuchte herrenlosen Koffer

Daraufhin seien die betroffenen Bahnsteige 3 und 4 wieder freigegeben worden. Der Besitzer des Koffers habe sich derweil auch gemeldet und angegeben, dass er sein Gepäck vergessen habe. Der Mann müsse nun die Kosten des Polizeieinsatzes tragen, sagte der Sprecher, konnte aber keine ungefähre Höhe nennen.

Der Ostbahnhof war auch während des Einsatzes weiter per S- und U-Bahn erreichbar, alle anderen Bahnsteige außer den betroffenen 3 und 4 nutzbar.

Der Ostbahnhof ist einer der wichtigsten Verkehrsknoten Münchens, sowohl für den Stadtverkehr als auch für den Regionalverkehr. Er liegt an der Stammstrecke, der zentralen S-Bahn-Achse durch die Innenstadt. Viele S-Bahn-Linien halten dort und verbinden ihn mit Hauptbahnhof, Marienplatz und den Außenbezirken im Osten und Süden. Er ist zudem ein wichtiger Umsteigepunkt zwischen S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus.