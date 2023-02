Körperverletzung mit anschließendem Gewahrsam in Giesinger Spielhalle

In einer Spielhalle in Giesing kam es am Dienstag zu einem Übergriff, bei dem ein 56-Jähriger von einem 34-Jährigen attackiert wurde. Der alkoholisierte Täter widersetzte sich im Nachgang einem Platzverweis der Polizei und wurde in Gewahrsam genommen.

02. Februar 2023 - 17:30 Uhr | AZ

In einer Spielhalle in Giesing wurde ein 56-Jähriger ins Gesicht geschlagen. (Symbolbild) © dpa