Körperverletzung in Münchner Hotel: Goethestraße wegen Großeinsatzes gesperrt

Wegen eines Polizeieinsatzes kommt es im Bereich der Goethestraße derzeit zu Sperrungen. Viele Fragen sind noch offen.

Derzeit kommt es in einem Hotel in der Landwehrstraße in München zu einem Polizeieinsatz. Hier sei eine Körperverletzung begangen worden, gibt die Polizei bekannt.

Großeinsatz der Münchner Polizei: Goethestraße voll gesperrt

Die Lage sei gesichert, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Es komme aber im Bereich des Hotels aufgrund des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen, bestätigte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. So sei die Goethestraße voll gesperrt.

Der Einsatz habe gegen 4.15 Uhr begonnen, heißt es weiter. Nähere Details zur Tat sind aktuell nicht bekannt, der mutmaßliche Täter sei aber nicht flüchtig.