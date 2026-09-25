Körperverletzung am Stachus: Polizei veröffentlicht Fotos der mutmaßlichen Täter
Am Samstag, dem 18. Juli, wurden am Stachus zwei Personen von zwei bisher unbekannten Tätern beleidigt und verletzt. Die Fahndung lief bisher erfolglos, nun hat die Polizei Bilder der zwei mutmaßlichen Täter veröffentlicht.
Laut Polizei waren ein 22-jähriger Georgier und ein 24-jähriger Deutscher, beide in München wohnhaft, gegen 2.30 Uhr am U-Bahnhof Stachus unterwegs und fuhren mit der Rolltreppe ins Sperrengeschoss.
Duo attackiert zwei Männer am Stachus und flieht anschließend
Dort wurden sie von zwei Männern zunächst fremdenfeindlich beleidigt. Es entbrannte eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher dem Georgier und dem Deutschen Verletzungen zugefügt wurden. Im Anschluss daran ergriffen die beiden unbekannten Täter die Flucht in unbekannte Richtung, woraufhin der 22-Jährige die Polizei alarmierte.
Die beiden verletzten Männer wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden vom Kommissariat 44 übernommen, führten bisher jedoch nicht zur Ergreifung der beiden Täter.
Polizei veröffentlicht Fotos der mutmaßlichen Täter
Aus diesem Grund wurde vom Amtsgericht München, auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I, eine Öffentlichkeitsfahndung erlassen und Bilder der beiden mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Diese finden Sie hier.
Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:
Person 1: männlich, normale Figur, ca. 176 cm groß, ca. 22 Jahre alt, hellblonde Haare, Bekleidung: blaues T-Shirt/Polohemd mit weißer Aufschrift, helle Hose, helle Sneaker
Person 2: männlich, normale Figur, ca. 22 Jahre alt, braune Haare, Bekleidung: dunkles T-Shirt mit roter 17 auf der rechten Brustseite und kroatischem Fußballlogo auf der linken Brustseite, helle Jeans, helle Sneaker
Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahn Karlsplatz und Lenbachplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
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