"Koa Kongresshalle": Bündnis will Event-Arena am Münchner Flughafen verhindern

Freisinger Investoren planen ein großes Veranstaltungs- und Kongressareal in der Nähe des Münchner Flughafens. Nun hat sich ein Gegner-Bündnis in München mobilisiert.

Die Event-Arena soll in der Nähe des Münchner Flughafens entstehen. (Archivbild)

München/Freising - Riesig soll es werden, das geplante Convention Center (MuCcc) in Freising, ganz in der Nähe des Münchner Flughafens. Rund 20.000 Menschen sollen in die multifunktionale Konzerthalle – oft auch als "Event-Arena" bezeichnet – passen.

Nun haben sich Gegner des Millionenprojekts mobilisiert. Der Zusammenschluss von Bürgerinitiativen, Vereinen und anderen Organisationen will den Bau verhindern. Der passende Name: "Koa Kongresshalle". Zu den Sprechern des Gegner-Bündnisses zählt unter anderem auch Grünen-Stadträtin Anna Hanusch.

Neue Halle im Olympiapark?

Kritik an den Plänen der Investoren gab es bereits zuvor. So befürchtet etwa die Olympiapark GmbH durch die neue Event-Arena massive Konkurrenz für die Olympiahalle. Die Stadt würde lieber im Olympiapark neu bauen – auch, weil die Olympiahalle mittlerweile veraltet ist und nicht mehr mit den neuen Standards für Konzerte und Veranstaltungen mithalten kann.

Wie es weitergeht? Am Mittwoch findet eine Sondersitzung im Freisinger Stadtrat statt, einberufen von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. Dort soll eine Grundsatzentscheidung für oder gegen die geplante Halle getroffen werden.