Knapp drei Monate nach Unfall – Fahrradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Drei Monate nach einem Verkehrsunfall in der Ludwigstraße ist ein über 80-jähriger Radfahrer nun seinen Verletzungen erlegen.

Ein Radfahrer ist knapp drei Monate nach einem Unfall seinen Verletzungen erlegen . (Symbolbild)

Am 11. August 2025 hat sich in der Ludwigsstraße ein Verkehrsunfall ereignet, der nun rund drei Monate später sein tragisches Ende findet.

Wie die Polizei damals berichtete, war ein 53-jähriger Münchner mit seinem Pkw in der Ludwigsstraße Richtung Odeonsplatz unterwegs. Dabei kollidierte er mit einem über 80-Jährigen aus München, der mit seinem Fahrrad auf der Straße unterwegs war.

Durch die Kollision stürzte der Fahrradfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist der Radfahrer nun seinen Verletzungen erlegen.