AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Knapp drei Monate nach Unfall – Fahrradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Knapp drei Monate nach Unfall – Fahrradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Drei Monate nach einem Verkehrsunfall in der Ludwigstraße ist ein über 80-jähriger Radfahrer nun seinen Verletzungen erlegen.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Ein Radfahrer ist knapp drei Monate nach einem Unfall seinen Verletzungen erlegen . (Symbolbild)
Ein Radfahrer ist knapp drei Monate nach einem Unfall seinen Verletzungen erlegen . (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Am 11. August 2025 hat sich in der Ludwigsstraße ein Verkehrsunfall ereignet, der nun rund drei Monate später sein tragisches Ende findet. 

Wie die Polizei damals berichtete, war ein 53-jähriger Münchner mit seinem Pkw in der Ludwigsstraße Richtung Odeonsplatz unterwegs. Dabei kollidierte er mit einem über 80-Jährigen aus München, der mit seinem Fahrrad auf der Straße unterwegs war.

Durch die Kollision stürzte der Fahrradfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist der Radfahrer nun seinen Verletzungen erlegen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.