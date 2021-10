Kluge Köpfe am Englischen Garten: So soll der neue Physik-Campus aussehen

Auf dem Gelände der Tierklinik soll in den nächsten Jahren der Physik-Campus der LMU entstehen. Nun ist auch klar, wie er aussehen soll.

München - Groß und grau, gleichzeitig offen und einladend: So soll der neue Physik-Campus der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) am Englischen Garten aussehen. Am Montag wurde der Sieger des Architekturwettbewerbs gekürt.

23 Architekturbüros und Landschaftsarchitekten hatten ihre Entwürfe eingereicht, am Ende hat das Architekturbüro agn Niederberghaus & Partner GmbH aus Ibbenbüren am meisten überzeugt.

"Ich freue mich sehr über die Auswahl und möchte den prämierten Architekturbüros herzlich gratulieren", wird LMU-Präsident Professor Bernd Huber in einer Mitteilung zitiert. "Die LMU steht seit vielen Jahren für international herausragende Forschung im Bereich der Physik. Der Neubau, der bald am Physik-Campus entsteht, wird diese Spitzenforschung mit den entsprechenden Einrichtungen optimal unterstützen und sie mit diesem innovativen Gebäude zugleich nach außen repräsentieren."

Der Entwicklungsplan für den neuen Physik-Campus am Englischen Garten. © Grafik: kleyer.koblitz.letzel.freivogel gesellschaft von architekten mbH

Physik statt Tiermedizin am Englischen Garten

Der Physik-Campus entsteht auf dem Gelände der Tierklinik an der Veterinär- und Königinstraße. Die Tiermediziner ziehen sukzessive nach Oberschleißheim um, nach und nach entstehen dann die Gebäude für die Physiker. Bereits im Juni 2019 ging es mit dem eröffneten Nano-Institut los, die Bauarbeiten für den nun prämierten Neubau sollen 2025 beginnen.