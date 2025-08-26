Wie baut man am besten für den Klimawandel? Der Münchner Architekt Rudolf Hierl treibt mit einem Öko-Hitzeschutz an großen Fassaden die Bauwende voran. Wärmedämmung sei "meist Sondermüll".

Der Architekt Rudolf Hierl in seinem Büro. Er möchte in München mehr leere Büroetagen zu Wohnungen für die Bürger umbauen.

Die Rollos sind unten. In großen Büros mit Fenstern nach Süden wird bei Sommerhitze oft den ganzen Tag bei Dämmerlicht gearbeitet. Wenn in München Häuser und Wohnungen verkauft werden, ohne Rollos an den Fenstern, ist inzwischen der Wert gemindert.

Ein AZ-Gespräch mit dem Münchner Architekten Rudolf Hierl über die wachsende Bedeutung von sommerlichem Hitzeschutz in der Stadt – und über die ökologische "Bauwende“, die Umwandlung von Büros in Wohnungen.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Der Architekt aus München führt das Büro Hierl Architekten in der Auenstraße. Er ist auch Professor an der Universität Regensburg. Seit einem Jahr ist er Mitglied der Kommission für Stadtgestaltung, die die Bauqualität in München sichern soll.

Warum Schlafzimmer jetzt nach Norden gerichtet sind

AZ: Herr Hierl, wie verändert die Hitze den Grundriss und die Ausrichtung von Wohnungen?

RUDOLF HIERL: Wir entwerfen nach Regeln, die nach dem Krieg entwickelt worden sind: Licht, Luft, Sonne. Das ist heute teilweise obsolet, wo das Klima zum bestimmenden Faktor wird. Der Beitrag des Deutschen Architekturpavillons auf der Biennale in Venedig 2025 zeigt: Man muss in Zukunft Wohnungen bauen, die natürlich lüftbar sind, die man verschatten kann und die helle Oberflächen haben, damit sie die Wärme nicht aufnehmen.

Bis vor zehn oder 20 Jahren galt die Regel für Architekten: Jeder Aufenthaltsraum wird am besten nach Süden orientiert.

Das drehen wir um. In unserem Büro legen wir die Schlafräume auch nach Norden, das ist neu. So kann man abends im Kühlen schlafen. Ein Wohnungsbaupapst hätte mich vor 20 Jahren in der Klausur damit durchfallen lassen. Heute ist eins ganz wichtig: Südorientierte Zimmer brauchen zwingend große Puffer davor.

Was meinen Sie mit Puffern?

In unserem Projekt in der Paul-Gerhardt-Allee in Pasing hat jede Wohnung "Grüne Zimmer“ vorgelagert, die auch als Hitzepuffer fungieren. Das ist ein neuartiger breiter und überdachter Freibereich – eine Loggia mit Schiebeverglasung, die über mehrere Zimmer geht. Als Bewohner hat man so eine sehr schöne Zwischenzone mit viel Licht. Gleichzeitig ist die Wohnung, vor allem in den exponierten Lagen, gut verschattet.

Ein Hitzepuffer der Zukunft: Skizze eines "Grünen Zimmers" von Hierl Architekten. Die breite Loggia fungiert als "Klimaschicht" für Gebäude. © Visualisierung Hierl Architekten

Die Bauordnung sieht so eine Lösung aber nur im Ausnahmefall vor. Nur ein Drittel der Fassade darf Balkon sein.

Das muss sich in Zukunft ändern, wünsche ich mir. So ein neuer Gebäudetyp, mit einer umlaufenden Klimaschicht, das ist es, was unsere Städte brauchen!

Planen Sie inzwischen Deckenventilatoren und Klimaanlagen ein?

Nein. Auch Jalousien mag ich nicht, vor allem, wenn sie automatisch hoch- und runterfahren. Die letzten Jahre hat man die Dämmschicht von Wohngebäuden immer mehr verstärkt, doch das ist ein Irrweg. Denn eine Wärmedämmung mit Mineralwolle oder Styrodur – ein Styropor – ist meist Sondermüll.

Hermetisch luftdichte Gebäude sind anfällig für Schimmel.

Dagegen braucht es dann Lüftungsanlagen. Wir versuchen, das zu vermeiden, wo es nur geht. Wir sehen die kontrollierte Wohnraumlüftung problematisch. Wir versuchen, Gebäude zu entwerfen, die mit sehr wenig Technik auskommen.

"Ich lehne voll klimatisierte Gebäude ab"

Wie stehen Sie zu voll klimatisierten Gebäuden?

Die lehne ich ab. Sie fressen zu viel Energie. Die Lüftungsanlagen sind kurzlebig. Sie müssen spätestens nach 25 Jahren wieder ausgetauscht werden.

Als Architekt stehen Sie für die Bauwende – was meint der Begriff genau?

Es geht dabei um Nachhaltigkeit und Ökologie. Die Bauwende meint eigentlich die Hinwendung zum Bestand. Es geht um eine Denkweise, die seinen Wert sieht. Gebäude sind nicht nur graue Energie, sondern sie haben auch eine goldene Energie. Ich meine, jeder Stadtteil hat seine Geschichte. Wenn Sie jetzt alles wegreißen und ein Neubauviertel haben, steht in den Zeitungen "Das ist aber öde und monoton“. Lässt man Bestand, wird Geschichte fortgeschrieben.

Was fordern Sie?

Ich sage in Kommissionen: Mindestens zehn Prozent im Areal sollen bleiben. Im Agfa-Gelände oder bei Paulaner hätte man die hohen Kamine stehen lassen können, als Zeichen, als Industrie-Monument, das an die ehemalige Kultur erinnert. Leider wurde das nicht umgesetzt. Vor 15 Jahren war noch eine andere Zeit.

Im Werksviertel wurde viel stehen gelassen.

Das macht jetzt die Mischung aus. Gebäude zu erhalten, ist wichtig für Stadtbild und Ökologie. Das Baugewerbe produziert 40 Prozent vom CO2-Ausstoß. Unser Büro wandelt gerade ein Bürogebäude aus den 70er-Jahren in der Kaulbachstraße in Wohnungen um. Der Bauherr hat sich nach langen Diskussionen dazu bereit erklärt. Doch es ist kompliziert. Die Decken sind sehr dünn und der Fußbodenaufbau auch. Das Gebäude ist hellhörig, braucht Schallschutz. Zudem werden Zimmergrößen unterschritten. Wir finden das spannend und versuchen, alle Probleme zu lösen. Ich glaube, in Zukunft müssen wir uns auf Umbauten einlassen, auch wenn nicht alle Normen eingehalten werden.

Fassade an der Paul-Gerhardt-Allee in Pasing: Das Wohnhaus hat vorgelagerte "Grüne Zimmer": Loggien, die verschatten. © Visualisierung Hierl Architekten

Sehen Sie sich als Spezialist beim Umbau von Büros zu Wohnungen?

Ja, das interessiert uns. Da müssen wir ran. In München stehen zwei Millionen Quadratmeter Bürofläche leer. Da ist sicherlich nicht jede umwandelbar. Lassen Sie es nur zehn Prozent sein. Das ergibt 200.000 Quadratmeter Fläche, die für Wohnen in München genutzt werden können. Wir erleben in Deutschland übrigens die größte Wohnungsnot seit 100 Jahren – seit der Weimarer Republik. Ich habe darüber promoviert. Man wünscht dieser Stadt, dass der Wohnbau die höchste Priorität bekommt. Es geht mir dabei um die Umsetzung eines sozialen Grundrechts der Bürger. Politiker hören das nicht gerne.

Wie nachhaltig wird in München inzwischen gebaut?

Gerade in den Neubaugebieten, wie Freiham, gibt es nachhaltige Bauweisen wie Holzhybrid. Sie werden sehr gefördert, von der Stadt und einer Landesregierung, die das pusht. Es muss jedoch nicht immer Holz sein. Eine gute Alternative ist Ziegel. Ziegel kann man mit einem CO2-Abdruck von null herstellen. Und eine 45 Zentimeter dicke Ziegelwand braucht keine Wärmedämmung. Leider werden die meisten Bauten heute als Stahlbeton-Konstruktion mit einem Wärmedämmverbundsystem gebaut. Das ist viel preiswerter, aber nicht nachhaltig. Denn die 18 Zentimeter dicke Wärmedämmung darin ist nicht mehr zeitgemäß.

Welches ist bislang Ihr klimafreundlichstes Projekt?

Eine Reihenhaussiedlung in Moosach mit 50 Häusern. An dieser Stelle haben wir einen sehr niedrigen Energiestandard. Wir haben eine kompakte, dichte Bauweise. Das wird eine komplett autofreie Wohnanlage mit nachhaltiger und recycelbarer Bauweise – ohne Verbundsysteme. Hier kommt eine Holzfassade. Damit hat man einen nachwachsenden Rohstoff, der nicht schadstoffbelastet ist.

"Ich reihe mich nicht in die Schimpferei ein"

Wünschen Sie sich denn eine mutigere Architektur in der Stadt?

München entwickelt sich gut, finde ich. Ich reihe mich nicht in die Schimpferei ein. Ich wünsche mir qualitätsvolle Bauten. Die müssen nicht marktschreierisch sein. München zeichnet aus, dass es maßvoll gebaut hat und nicht jeder Mode nachgegangen ist.

Was mögen Sie noch?

Viele Münchner Architekten operieren mit dem tiefen Licht. An einem Föhn-Sommertag in der Stadt haben Sie ein Streiflicht, das ist Wahnsinn! Plötzlich fängt jede noch so müde Putzfassade an, lebendig zu werden, im Nachmittagslicht und in der Morgensonne.

Im Bund Deutscher Architekten arbeiten Sie auch politisch.

Ich bin gewählter Referent für Wohnen und Standards. Ich habe mir eine Runde gesucht, die über Grenzen denken kann. Wir haben einen Beitrag geleistet zur Frage, wie man Büros zu Wohnungen umbauen kann. Das wusste man vorher nicht genau. Unsere Studie "Office to Housing“ hat aufgezeigt, wie man der Wohnungsnot in München wirkungsvoll begegnen kann. Es braucht vielleicht ein anderes Geschäftsmodell: In den 1980er-Jahren hat man in Berlin in leeren Fabriketagen gewohnt und sich Boiler eingebaut. In München gibt es heute leere Büroetagen, die schließt man auf – und kann sofort darin wohnen.