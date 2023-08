Klima-Kleber stören Wahlkampf-Termin von Söder – dann kommt die "Letzte Generation" nach München

Die "Letzte Generation" kündigt für die kommende Woche große Protestaktionen in München an. Bei einer Aktion am Samstag trafen sie auf Ministerpräsident Markus Söder.

Die "Letzte Generation" bei einem Protest in Würzburg – kommende Woche ist München an der Reihe.

München - Die "Letzte Generation" setzt ihren großen Protest in Bayern fort. Nach Nürnberg sind nun Regensburg und vor allem München an der Reihe.

Und es sind mehr als deutliche Worte, mit denen die Aktivisten der "Letzten Generation" ihre nächsten Aktionen ankündigen: "Am Montag, den 21.08.2023 und am Dienstag, den 22.08.2023 versammeln wir uns auf allen großen Straßen in Regensburg zu Sitzblockaden."

"Letzte Generation" macht München zur "Protesthochburg"

Am Mittwoch werde man dann in die bayerische Landeshauptstadt weiterziehen, heißt es im offiziellen Statement von Samstag: "Am Donnerstag, den 24.08.2023 um 8 Uhr werden wir überall in München Straßen blockieren. Wir werden München wochenlang zur Protesthochburg machen und so den Verfassungsbruch der Bundesregierung ins Licht der Öffentlichkeit rücken."

Seit rund einer Woche protestieren die Aktivisten in Bayern – und das hat einen besonderen Grund. "In Bayern, weil hier unsere Verfassung vor exakt 75 Jahren geschrieben wurde", schreibt die Bewegung.

Zuletzt protestierte die "Letzte Generation" in Fürth und Nürnberg, wurde dabei auch vom heftigen Unwetter mit Starkregen überrascht. Innerhalb kürzester Zeit standen ganze Straßen komplett unter Wasser, Unterführungen waren teilweise unterspült, die Feuerwehr war im Dauereinsatz und musste Dutzende Mal ausrücken.

Eine der Aktivistinnen, die am Freitag eine Straße in Nürnberg blockiert hatte, wurde laut eigener Aussage mit auf die Polizeiwache genommen, wo sie von Beamten gefragt worden sein soll, ob sie Informationen über die Proteste weitergeben und dafür Geld annehmen würde. "Ich habe nein gesagt, mehrmals, das wollte der Beamte aber nicht akzeptieren", erklärt Aktivistin Lilly Gomez in der Mitteilung.

"Letzte Generation" stört Wahlkampf-Termin von Markus Söder

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die große Protest-Offensive der "Letzten Generation" am Wochenende zu spüren bekommen.

Markus Söder beim Radl-Termin in Nürnberg, bei dem er von der "Letzten Generation" gestört wurde. © imago/Chris Emil Janßen

Die Aktivisten störten einen Termin des CSU-Chefs, bei dem er mit der Bundestagsabgeordneten Dorothee Bär (CSU), Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und und etlichen Bürgern zu einem Biergarten radelte. "Dort finden sich nach und nach zahlreiche Menschen in leuchtend orangen Warnwesten ein, entschlossen, ihn an seine Verantwortung zu erinnern", schreiben die Aktivisten dazu.

"Letzte Generation" in München: Brisante Lage vor Beginn der IAA

Kommende Woche also kommt die "Letzte Generation" wieder nach München, es könnte zu etlichen Protest- und Störaktionen in der Stadt kommen.

Die Lage ist brisant: Am 5. September startet die Internationale Automobil-Ausstellung in München – auch hier werden Proteste der Aktivisten erwartet. Bleibt nun erstmal abzuwarten, was nächsten Donnerstag passieren wird...